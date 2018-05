Velika čast: Toni Parker izabrao Zvezdana Mitrovića da vodi Asvel?

Zvezdan Mitrović, selektor košarkaške reprezentacije Crne Gore, prvi je kandidat da dođe na klupu Asvela, jednog od najvećih francuskih klubova.

Specijalizovani, i dobro obaviješteni portal bebasket.f, piše da je Mitrovuć ostvario kontakt sa vlasnikom Asvela, legendarnim Tonijem Parkerom.

Crnogorskom treneru na kraju sezone ističe ugovor sa Monakom, a kako navodi bebasket.fr, Asvel traži trenera koji je upoznat sa francuskom ligom i koji ima reputaciju.

