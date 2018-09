Velika pobjeda Crne Gore, san o Mundobasketu još živi

Velika pobjeda Crne Gore nad Ukrajinom - 90:84.

Četvrti trijumf našeg tima - san o Kini još je živ.

Crna Gora i Ukrajina imaju po četiri pobjede, jednu manje od trećeplasirane Letonije.

Nikola Ivanović i Bojan Dubljević odigrali su spektakularan meč, nosili "crvene" svih 40 minuta, ali su im u drugom poluvremenu pomogli Aleksa Popović i Nemanja Đurišić u napadu.

Svi su, međutim, ostavili srce na parketu, imali veliku podršku navijača i na kraju slomili neugodne Ukrajince.

Odlučujuću prednost Crna Gora je stekla početkom posljednje četvrtine, serijom 10:0 za 14 poena prednosti - 72:58.

Ivanović je postigao 30 poena, Dubljević 26, Aleksa Popović 12, Đurišić 11.

U ukrajinskom timu, najefikasniji su bili Svetislav Mihajljuk sa 15, Aleks Len 13.

Naredni mečevi su krajem novembra i početkom decembra.

Crna Gora gostuje Letoniji 29. novembra, a 2. decembra dočekuje Tursku.

Četvrta četvrtina

Minut i po do kraja - 83:74.

Crna Gora je došla do maksimalnih 77:61, ali Ukrajinci se ne predaju. Plus 11 na 4,50 minuta do kraja - 79:68.

Sjajna igra Alekse Popovića, 12 poena za njega -. 75:60

Kakva serija našeg tima - 10:0 na početku posljednje četvrtine. Sada je to već osjetna razlika - 72:58.

Trojka Alekse Popovića, nakon poena Ivanovića - najveća prednost - 67:58.

Plus četiri - 62:58 za Crnu Goru pred posljednjih 10 minuta. Izdržali su Mitrovićevi momci tranziciju Ukrajine na početku treće čevrtine, Đurišić i Aleksa Popović imali su solidnu napadačku rolu, pomogli Dubljeviću i Ivanoviću koji su držali napad u prvom poluvremenu.

Treća četvrtina

Čuva Crna Gora prednost, ali ne može da se odlijepi. Biće neizvjesno do kraja. Čekaju se poeni Nikole Ivanovića u nastavku. Dubljević ih ima šest u trećoj četvrtini.

Dobro trče Ukrajinci na početku treće četvrtine, pogađaju iz tranzicije, lake poene - 51:48.

Drugo poluvrijeme otvorio je Dubljević - 47:40, najveća prednost.

Crna Gora vodi 45:40 protiv Ukrajine na poluvremenu.

Foto: Filip Roganović

Pravi šou izvode Nikola Ivanović i Bojan Dubljević.

Ivanović je postigao 19, uključujući i trojku sa pola terena uz zvuk sirene, a Dubljević 18, od čega 11 vezanih u trećoj četvrtini.

Ukrajnce vode Mihajljuk, Gladir, Lipovij i Len sa po sedam.

Druga četvrtina

Ivanović sa pola terena uz zvuk sirene - 45:40!

Šta radi Bojan Dubljević - 11 poena u nizu, tri trojke, može li da Dubljević da bude heroj Nikšića - 40:38.

Još jedna trojka Dubljevića, publika je osjetila momenat - 37:36.

Pet vezanih poena Bojana Dubljević, već ima 12, Ivanović čak 16, ostatak ekipe - šest.

Razigrao se Aleks Len, mini-serija Ukrajine i najveća prednost 29:35.

Šuterski obračun u ovim trenucima - Mihajljuk, pa Ivanović za tri.

Ivanović, pa Dubljević za tri - 26:26. Ivanović ima 13, Dubljević sedam poena...

Problemi u napadu, samo četiri poena za 3,40 minuta, a Ukrajinci stižu do preokreta - 20:24.

Trojka Lipovija - 16:16, pa pogađa Kravcov - 16:18.

Tri poena prednosti za Crnu Goru nakon prvih 10 minuta - 16:13. Odlični Ivanović sa deset poena riješio je napadačke probleme. Odbrana veoma dobra, borbena, kontrolisan ofanzivni skok Ukrajinaca.

Prva četvrtina

Period dobre igre u oba pravca našeg tima - 13:9, nakon poena Barovića.

Pogodio je Ivanović, ali Mihaljuk se razigrao - 7:8.

Serija promašaja na početku, pogodio je samo Dubljević u prvom napadu. Zajcev poslije dva i po minuta - 2:2.

Petorka Crne Gore:

Šehović, Radović, Dubljević, Ivanović i Petar Popović.

Košarkaška reprezentacija Crne Gore igra protiv Ukrajine u Nikšiću drugi meč druge faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Nakon sedam kola naša selekcija je petoplasirana u grupi I, sa tri pobjede i četiri poraza, dok Ukrajina ima pobjedu više.

Skor 5-2 ostvarile su Turska i Letonija, pa je večerašnji duel odlučujući za oba tima - pobjednik nastavlja da sanja odlazak na Mundobasket, poraženi se, praktično, oprašta.

Standings provided by Sofascore LiveScore

Crna Gora igra bez Nikole Vučevića, nema ni Bjelice, Todorovića, Radončića, kao ni Nidama.

Ukrajinci imaju nikad jači sastav, sa dva NBA igrača - Lenom i Mihajljukom.

Snagu su pokazali u prošlom kolu, kada su nanijeli prvi poraz Španiji.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)