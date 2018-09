Veliki bod Crvene zvezde protiv Napolija, Firmino srušio PSŽ u 92. minutu

Crvena zvezda je osvojila veliki bod na debiju u Ligi šampiona - igrala je 0:0 sa Napolijem u spektakularnom ambijentu Marakane.

Italijanski tim je dominirao, napadao, "crveno-bijeli" su se dobro branili.

Gosti su imali tri dobre šanse, pogodili prečku, ali nisu impresionirali, pa je borbena i disciplinovana igra Milojevićevog tima bila dovoljna za remi.

Ludnica je bila u Liverpulu. Domaćin je vodio 2:0, tražio treći gol, a gosti preko Menijea i Mbapea izjednačili.

U drugom minutu nadoknade, Firmino je izazvao delirijum na tribinama.

Grupa A

Monako - Atletiko Madrid 1:2

Grandsir 22. - Dijego Kosta 31, Himenes 45+1.

Klub Briž - Borusija Dortmund 0:1

Pulišić 85.

Grupa B

Barselona - PSV 4:0

Mesi 32, 77, 87, Dembele 75.

Inter - Totenhem 2:1

Ikardi 86, Vesino 90+2. - Eriksen 53.

Grupa C

Crvena zvezda - Napoli 0:0

Liverpul - PSŽ 3:2

Staridž 30, Milner 35. (penal), Firmino 90+2. - Menije 40, Mbape 83.

Grupa D

Šalke - Porto 1:1

Embolo 64. - Otavio 74. (penal)

Galatasaraj - Lokomotiva Moskva 3:0

Rodriges 9, Derdjok 67, Inan 90+4. (penal)

Tok mečeva

Fešta u Liverpulu - 3:2, Firmino u drugom minutu nadoknade vjerovatno za pobjedu nad PSŽ-om.

Liverpul je tražio treći gol, Pari sen Žermen stigao do drugog i izjednačio - 2:2. Kilijan Mbape je pokazao klasu i na Enfildu.

Na Marakani nema golova, Zvezda se opire pritisku Napolija.

Povela je Borusija u Brižu, golom Pulišića.

Velika šansa za Mertensa, sa peterca je poslao loptu pored stative, nakon ubacivanja Kaljehona.

Karlo Anćeloti ide na pobjedu svim snagama - ušao je Mertens. Odbrana Zvezde biće na mukama.

Napoli steže odbranu Zvezde, sve više prostora pred golom, sve više opasnih situacija...

Preokret u Monte Karlu - golom Himenesa, Atletiko vodi 2:1 protiv Monaka.

Festival na Enfildu, očekivano - Tomas Menije je pogodio za PSŽ i smanjio na 2:1.

Već je 2:0 za Liverpul, Milner iz penala.

Golom Danijela Staridža u 30. minutu, Liverpul je poveo u derbiju, protiv Pari sen Žermena.

Atletiko je izjednačio u Monte Karlu, golom Dijega Koste.

Napoli opasan, brži, dolazi u opasnu zonu - Borjan je nogom odbranio šut Milika.

Velika sreća za Zvezdu, sjajan šut Insinjea - tresla se prečka, a Marakana utihnula nekoliko sekundi...

Šalke je promašio penal protiv Porta, a Monako vodi u duelu sa Atletikom...

Jedan gol nakon prvih 15-ak minuta u večernjem terminu.

Na Marakani dominacija Napolija, ali bez šansi... U derbiju na Enfildu, Liverpul opasniji...

Inter i Barselona upisali su pobjede u 1. mečevima grupe B Lige šampiona, u mečevima koji su igrani u 19 časova.

U derbiju prve runde na Enfildu igraju Liverpul i Pari sen Žermen, dva ozbiljna kandidata za titulu prvaka, i timovi sa možda najvećim napadačkim potencijalom u Evropi.

The PSG ultras have arrived in Liverpool ahead of tonight’s clash. pic.twitter.com/O91GyJTuBg