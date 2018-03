Veliki Juve iz nokdauna do velike pobjede nad Totenhemom, Siti izgubio bez posljedica

Juventus je bio u konopcima, u nokdaunu, a sa Vemblija je izašao kao pobjednik. Šampion Italije slavio je 2:1 u revanšu sa Totenhemom, koji je vodio do 66. minuta, imao i rezultat i igru, ali ne i snagu i iskustvo da prođe u četvrtfinale.

Golovima Iguaina i Dibale, Juve je preokrenuo i pokazao klasu...

U drugom meču, iznenađenje bez posljedica - Bazel je slavio na Etihadu 2:1, ali je Mančester siti u prvom meču bio bolji 4:0.

Tok mečeva

90. minut - kakva šansa za Totenhem, Kejn je iz ofsajda šutirao glavom i pogodio stativu, lopta je šetala po gol-liniji dok je Barzalji nije izbacio.

Alegri jača odbranu, izlazi Iguain, na terenu je Sturaro.

Vraća se Totenhem, možda kasno - dva opasna šuta, Eriksena, pa Sona, ali nema promjene...

Totenhem je u šoku nakon dva brzo primljena gola, domaćin je izgubio energiju, ritam...

71. minut - iznenađenje u Mančesteru. Bazel vodi 2:1 protiv Sitija, golom Langa.

68. minut - kakva utakmica, kakav odgovor Juventusa. Odjednom, niotkud - Paulo Dibala je izašao sam ispred Ljorisa i efektno pogodio. Juve je sada u četvrtfinalu...

66. minut - Juventus je odjednom pokazao da je živ. Jedan od rijetkih napada, pokušaj Kedire i sjajna reakcija Gonsala Iguaina na petercu - 1:1.

Iguain je postigao oba gola i u prvom meču.

Juventus potpuno nemoćan, osim sporne situacije u prvom dijelu, gosti gotovo i da nisu ušli u šesnaesterac do 64. minutu, kada je Dibala šutirao pored gola.

Dobro je Totenhem počeo i drugo poluvrijeme, mnogo problema imaju gosti da spriječe Alija, Sona i Dembelea...

Totenhem vodi protiv Juventusa na poluvremenu 1:0 i blizu je plasmana u četvrtfinale, jer je prvi meč završen 2:2.

Domaćin zasluženo ima prednost, bolji je, brži, ofanzivniji i opasniji, ali Juve ima za čim da žali, jer je u 17. minutu oštećen za penal, koji sudija Marčinjak nije dosudio zbog starta Vertongena nad Daglasom Kostom.

Na Etihadu, između Mančester sitija i Bazela, trenutno je 1:1. Siti ima 4:0 iz prvog meča.

39. minut - nakon dvije šanse, Son je pogodio - Totenhem vodi. Tripije je prošao po desnoj strani, Son sačekao loptu na suprotnoj i prevario Kjelinija i Bufona.

Sjajna utakmica Totehnem - Juventus, pršti na sve strane, na svakom dijelu terena...

17. minut - Bazel je izjednačio na Etihadu, golom Muhameda Eljunusija.

17. minut - Juventus je oštećen, velika greška sudije Marčinjaka - Vertonhen je zakačio Daglasa Kostu u šesnaestercu, Poljak i njegovi saradnici nisu to vidjeli.

Juve nije dobio penal.

Did Tottenham get away with one? Juventus players lose it after Douglas Costa is not granted the penalty #TOTJUV #UCL https://t.co/HINncP7A3X pic.twitter.com/gzjx9A9Qwc — Planet Fútbol (@si_soccer) March 7, 2018

Totenhem je vrlo opasan kad god je blizu šesnaesterca...

15. minut - sjajna akcija Harija Kejna, koji je prevario Kjelini, zaobišao i Bufona, ali je iz teške pozicije pogodio spoljni dio mreže...

8. minut - Gabrijel Žezus je povratak na teren obilježio golom. Siti vodi protiv Bazela. Brazilcu su zicer namjestili Sane i Bernardo Silva.

3. minut - prva opasnost pred golom Juventusa. Južnokoreanac Son je stvorio poziciju za šut iskosa sa lijeve strane, ali je Bufon zatvorio suprotni ugao.

Počeli su mečevi.

I na Vembliju i na Etihadu utakmice počinju minutom ćutanja zbog smrti kapitena Fiorentine Davidea Astorija.

Totenhem je samo jednom igrao u četvrtfinalu Lige šampiona, i to prije sedam godina.

Sada je blizu da ponovi najveći uspjeh u elitnom takmičenju, protiv ekipe koja je igrala dva finala u posljednje tri godina, koja dominira italijanskim fudbalom.

Juventus u Londonu mora da pobijedi ili da igra neriješeno, uz najmanje dva gola za produžetke, što je protiv razigranog i atraktivnog tima Maurisija Poketina teška misija.

Heung-Min Son & Kieran Trippier come in for Tottenham at Wembley;

Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín & Douglas Costa start in attack for Juventus...#UCL pic.twitter.com/Xp7CM11aJP — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 7, 2018

I drugi večerašnji meč se igra u Engleskoj, s tim da uzbuđenja u Mančesteru neće biti - Siti dočekuje Bazel, koga je u prvom susretu savladao 4:0.

Zbog toga je najveća vijest pred revanš povratak napadača Gabrijela Žezusa, koji se oporavio od povrede. Biće to prvi meč Brazilca u 2018. godini.

Gabriel Jesus starts for the first time in 2018 for Manchester City; Basel defender Marek Suchý makes his 100th appearance in UEFA club competition.#UCL pic.twitter.com/79cZSE9Xop — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 7, 2018

