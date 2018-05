Venger na poklon dobio najvrjedniji trofej u karijeri

Arsen Venger, legendarni menadžer Arsenala, kao opoštajni poklon od kluba dobio je trofej koji je kruna njegove trenerske karijere u Londonu - pehar koji je osvojio sezone "Nepobjedivih".

Na jučerašnjoj svečanosti nakon trijumfa Arsenala nad Barnlijem 5:0, Vengeru je dodijeljen zlatni pehar koji je Arsenalu dat 2004. da obilježi njihovu šampionsku sezonu bez poraza.

The boss is presented with our Invincibles' golden Premier League trophy Watch his speech LIVE 👉 https://t.co/4KJlfLdIj1 #MerciArsène pic.twitter.com/gQ4enNnluC

Arsenalov šampionski tim iz sezone 2003-2004. bio je prvi nakon više od stotinu godina koji je do naslova prvaka došao bez poraza, podsjeća Evening Standard.

Wenger was presented with the golden trophy given to the club after their 2003-04 unbeaten 'Invincibles' season on the pitch after the match. pic.twitter.com/TX4ikMglF8