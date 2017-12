Vermezović, Lakić i Grbić najavljuju bolju Budućnost

Trener Vladimir Vermezović, sportski direktor Risto Lakić i napadač Petar Grbić najavili su da će doprinijeti - boljoj Budućnosti.

Predstavljanje tri nova, značajna lica u podgoričkom klubu označili su početak još jednog projekta, po ko zna kojeg po redu u posljednjoj deceniji kada je u pitanju FK Budućnost.

Čak 17 trenera u samostalnoj Crnoj Gori promijenila je Budućnost, desetak direktora, nekoliko predsjednika, a rezultati su uglavom bili daleko ispod očekivanja.

Samo četiri osvojena trofeja, od moguća 22 u Crnoj Gori, kao i aktuelni bodovni zaostatak na tabeli za Sutjeskom, od čak 13 bodova, nisu poljuljali optimizam predsjednika borda direktora Žarka Burića, kao ni Vermezovića, Lakića...

"Projekat koji je ispred mene iznio predsjednik Burić je jedan od najinteresantnijih i najizazovnijih sa kojima sam se susreo u posljednje vrijeme. Razgovarao sam, takođe, sa mnogo mladih ljudi u klubu, ispunjenih idejama, energijom, optimizmom. Sve me to ubijedilo da prihvatim ponudu i vjerujem da ćemo svi zajedno doprinijeti da Budućnost ponovo bude ono što je bila kada sam ja bio igrač. Podgorica je bila jedno od najtežih gostovanja u bivšoj Jugoslaviji, što zbog terena, što zbog Guza (Vujovića) i Deja (Savićevića)", poručio je Vermezović, nekadašnji igrač i trener Partizana.

On je potpisao ugovor na godinu i po, a predsjednik kluba Žarko Burić se nada da će ostati i mnogo duže - da će se sa Vermezovićem prekinuti praksa (pre)česte promjene trenera.

"Pokušaćemo da od fudbalskog kluba Budućnost napravimo sistem koji funkcioniše, onakav kakav već imaju košarkaši i ženski rukometni klub", dodao je Vermezović,

Ističući da je rad sa mlađim igračima i njihovo uvođenje u prvi tim njegova možda i najznačajnija trenerska karakteristika, 54-godišnji trener je poručio da ne treba olako rezultatski otpisati i predstojeću polusezonu u prvenstvu, iako Budućnost ima 13 bodova manje od Sutjeske.

"Moj kolega i prijatelj na klupi Sutjeske, Nikola Rakojević, napravio je veliku prednost, ali fudbal je čudna igra i sve je moguće do kraja. Imamo i takmičenje u Kupu, gdje se Budućnost plasirala u polufinale. Pokušaćemo da izvučemo maksimum na oba fronta do kraja sezone, a sve to kroz uvođenje novih fudbalera", kazao je Vermezović.

Risto Lakić je dijete Budućnosti - odigrao je preko 150 utakmica u prvom timu, probio se i do reprezentacije (SCG, pa Crne Gore), a sada je sa 34 godine najmlađi sportski direktor u istoriji kluba.

"Hvala čelnicima kluba i predsjedniku Buriću što su mi ukazali povjerenje na jednoj od najznačajnijih i najodgovornijih funkcija u sportu uopšte. Dijete sam Budućnosti, prošao sam ovdje mnogo toga kao igrač, znam šta treba da se uradi i kako da se stvori tim, naprave rezultati. Ispred sebe smo postavili najveće moguće ciljeve kojima ćemo težiti, pa i te da Budućnost jednog dana zaigra u grupnoj fazi Lige Evrope, zašto da ne", kazao je Lakić.

Petar Grbić, nekadašnji crnogorski reprezentativac, prvi put će zaigrati za najbolji tim kluba u kojem je prošao mlađe kategorije.

"Vraćam se kući, nakon šest ili sedam godina. Ponovo sam u klubu kojeg najviše volim, što sam do sada mnogo puta pokazao van terena, vrijeme je da to pokažem i na terenu. U najboljim sam fudbalskim godinama, što mi daje optimizam, ali i stanje u klubu koje je mnogo bolje nego prije desetak godina, kada sam odlazio", kazao je Grbić.

