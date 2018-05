Vermezović: Očekivao sam da me klub zaštiti od uvreda navijača

Vladimir Vermezović je svjestan da nije ispunio očekivanja na klupi Budućnosti, ali je naglasio da je od prvog dana njegovog boravka u Podgorici bio suočen i sa "nefudbalskim stvarima".

"Ako neko počne da vrijeđa sa tribina od drugog meča, onda je to simptomatično. Takva atmosfera me pratila i to se nastavljalo, bez obzira na rezultate", rekao je Vermezović.

Kulminacija navijačkog nezadovoljstva dogodila se u srijedu, nakon meča protiv Mladosti, kada su "varvari" na brutalan i primitivan način izvrijeđali trenera, zbog eliminacije u polufinalu Kupa.

"Lagao bih kada bih rekao da sam imao neprijatnosti van stadiona. To su navijačke strasti, a naravno da ne generalizujem sve navijače Budućnosti, niti narod u Crnoj Gori. Ovdje se osjećam ugodno", kazao je Vermezović.

Na pitanje da li je očekivao da ga klub zaštiti, na bilo koji način, od neporijatnih i prostačkih uvreda, odgovorio je:

"To je pitanje za klub. Ali, jesam - očekivao sam".

Gotovo i da nema dileme da Vermezović neće još dugo biti na klupi "plavih"...

"Ne postoji nikakav model oko raskida saradnje. Ljudi koji su me doveli odlučiće kada je vrijeme da idem. Imamo ugovor, u njemu sve piše. Nisam ja Murinjo da imam višemilionski ugovor, pa da se traže modeli. Da sam u bilo kom trenutku osjetio da moji saradnici i ja ne dajemo 100 odsto, istog momenta bih sam otišao. Maksimalno profesionalno i odgovorno sam obavljao ulogu trenera", kazao je Vermezović.

On je naglasio da ne bježi od sopstvene odgovornosti.

"Naravno, Ovo nije uspješna sezona, ali je jedna od osam neuspješnih. Kakva god da je, to ne daje za pravo nikome da onako vrijeđa", rekao je Vermezović.

Budućnost sjutra u 32. kolu prvenstva gostuje Rudaru.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (2 glasova)