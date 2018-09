"Vjeruj u nešto, makar žrtvovao sve": Ko je sportista zbog kojeg Amerikanci spaljuju obuću

Kvoterbek Kolin Kapernik će biti glavno lice proslave trideset godina "Just Do It" kampanje kompanije Najk.

Odluka firme da baš on bude zaštitno lice naišla je na veliki broj negativnih reakcija u SAD, a oni konzervativniji među NFL navijačima su se odlučili i da spale obuću i odjeću ovog brenda koju posjeduju, smatrajući da ih je Najk natjerao da "biraju između omiljenih patika i države".

Kapernik je predstavio javnosti kampanju fotografijom na društvenim mrežama na kojoj kraj njegovog lika piše: "Vjeruj u nešto. Čak i kad to zahtijeva da žrtvuješ sve." Ugovor sa Najkom ima od 2011. godine, ali posljednjih godina nije učestvovao ni u jednoj od većih kampanja brenda.

Bivši igrač San Francisko 49ersa trenutno tuži Nacionalnu fudbalsku ligu (NFL) smatrajući da je sabotiran i da ne može naći novi klub zbog političkih stavova.

JWPlayer video mesto

Izazvao je brojne kontroverze kada je 2016. započeo pokret među profesionalnim sportistima u SAD, kleknuvši tokom intoniranja američke himne pred početak jedne od utakmica.

Kapernik je to tada učinio iz protesta zbog sve učestalijih slučajeva policijske brutalnosti prema Afro-amerikancima.

"Neću da stojim kako bih pokazao ponos prema zastavi zemlje koja ugnjetava crnce i ljude druge rase. Za mene ovo je više od sporta i bilo bi sebično da se pravim da ne vidim. Na ulicama se nalaze tijela, a ubice prolaze nekažnjeno", rekao je tada.

Kapernik (u sredini) u dresu 49ersa Foto: Reuters

Neki navijači su mu zviždali dok je bio na terenu, ali njegov tim je rekao podržava njegovo pravo da protestuje.

"Priznajemo pravo pojedinca da bira i učestvuje ceremoniji intoniranja naše nacionalne himne", rekao je tim.

Od 2011. do 2016. godine je bio član San Franciska, a tim 49ersa je 2012. predvodio do prvog Superbola još od 1994. godine, u kojem su poraženi od Baltimora. Od raskidanja ugovora sa San Franciskom nije nastupio u najjačoj ligi na svijetu, iako su brojni analitičari složni da ima kvalitet da predvodi NFL tim i da se takmiči na najvišem nivou. Klubovi, kako smatraju eksperti, ne žele da privlače pažnju javnosti zbog Kapernikovih političkih stavova koji bi mogli podijeliti svlačionicu, iako su svjesni da bi njihov tim imao koristi od njegovih igara na terenu.

Kapernik Foto: Reuters

Zbog podrške kolega širom lige, NFL zvaničnici pokušali su uvesti sankcije za ekipe čiji igrači su iskazali nezadovoljstvo stanjem u društvu podržavajući Kapernikov pokret.

Američki predsednik Donald Tramp je više puta bijesno komentarisao situaciju i prozivao igrače koji su se pridružili Kapernikovom protestu, i čak je tražio da svi koji to rade budu otpušteni.

Tramp je otkazao posjetu prošlogodišnjeg NFL šampiona Bijeloj kući, zbog podrške igrača Filadelfije protestima sportista.

Tramp u Bijelu kuću nije pozvao ni košarkaške timove Klivlenda i Golden Stejta koji su proteklih sezona osvajali trofej NBA lige, a nerijetke su i njegove svađe sa najpoznatijim sportima današnjice, poput Lebrona Džejmsa.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (2 glasova)