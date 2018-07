Vladimir Gojković - rođen da bude vođa

Vladimir Gojković je bio i ostao lider u svakom smislu, i kao igrač i sada kao selektor, simbol odricanja i žrtve zarad rezultata tima za koji igra ili kojeg vodi sa klupe, igrač ili selektor koji ulaže neviđenu energiju zbog zajedničkog cilja...

A u rijetkim trenucima kada se ne bavi treningom i svime što ide uz to (takvi trenuci mjere se minutima, nikako satima), Gojković je poput dječaka koji čeka da mu se vrati igračka koju najviše voli - vaterpolo.

Njegova analiza je temeljna, precizna, ne ostavlja prostora za bilo kakvu nedoumicu...

Tako je i prilikom sumiranja učinjenog u pripremama za Evropski šampionat, koji je počeo juče u Barseloni.

A učinjeno je zaista dosta - osvojeno je zlato u Svjetskoj ligi i bronza na Mediteranskim igrama.

"Glavni cilj je Evropsko prvenstvo, za to smo se spremali, a ovo su bila dva turnira koja su služila kao pripreme. Ali, imali smo želju i da poslije duže vremena napravimo rezultat. Svjetska liga je prošla i bolje nego što smo očekivali, znali smo da će biti zahtjevno takmičenje, a imali smo jedan broj igrača koji je odradio veoma duge pripreme, vjerovatno duže nego sve ostale reprezentacije. Imali smo i dvojicu koji su došli, maltene, dva dana pred put, ali su bili dobro pripremljeni jer su tempirali formu za "fajnl 8" Evrolige, tako da se to dobro ukomponovalo. Iznijeli smo šest utakmica u šest dana na izuzetan način, tim prije jer nije realno da se igra šest dana zaredom. Poslije toga su došle Mediteranske igre, takođe dobar nastup, opet osvojena medalja. Pogotovo mi je drago zbog jednog broja mlađih igrača. Dosta je teško igrati poslije osvojenog zlata u Svjetskoj ligi, a njima je to značilo, naročito jer smo medalju osvojili pobjedom nad Španijom", kaže Gojković.

Sve dobro što je urađeno, međutim, treba da bude samo dobra uvod za dešavanja u Barseloni. U grupi sa Crnom Gorom su Francuska (koju su "ajkule" juče savladale), Malta i Španija.

"Svakako je glavno ono što nas tek čeka. Uglavnom smo uradili to što smo željeli, mislim da smo uradili dosta toga, iako bi treneri uvijek željeli da imaju još malo vremena. Moramo da u grupi budemo pravi kako bi nam se neke situacije otvorile, opet u zavisnosti od protivnika kojeg budemo dobili u narednoj fazi".

S obzirom na to da su dosta različiti timovi nastupili u Budimpešti i Taragoni, čini se da neće biti problem da se forma tempira za Evropsko prvenstvo.

"Posljednjih dana priprema vraćali smo u život igrače koji su igrali oba turnira, oni su odigrali 10 utakmica u 14- 15 dana i bilo im je vrlo zahtjevno. Ovi što su odigrali po jedno takmičenje su u objektivno dobrom stanju, vjerujem da ćemo sve dovesti na isti nivo, jer oni koji su igrali najviše dosta rano su ušli u pripreme i imaju dobru bazu".

Dolaskom Gojkovića znatno je proširena baza reprezentacije, što je dugo godina bila velika mana crnogorskog nacionalnog tima.

"I pred olimpijsku godinu skoro sve te igrače smo držali na pripremama, napravili smo dosta široku bazu. Dobio sam podršku saveza da držimo na okupu toliki broj igrača, jer mislim da nam to treba, da moramo da čuvamo igrače i zbog klupskog vaterpola. Neki od njih su se nametali, došli su neki mladi, vratili su se neki koji su bili tu ali su bili manje zastupljeni, tako da je 21 igrač nastupio na ova dva takmičenja. Dobro je za Crnu Goru da imamo 21 igrača koji je uzeo medalju ovog ljeta, neki od njih uzeli su obje... Drago mi je da su se nametnuli neki igrači, stariji igrači su ih prihvatili prije svega zbog njihovog ponašanja i pravilnog pristupa. To im je mnogo veći bonus nego to što su mene zadovoljili".

A Gojković je potpuno zadovoljan - atmosferom.

"Imali smo dobru atmosferu, a to je preduslov svakog uspjeha u kolektivnom sportu. Bilo je dobro tokom cijelog ljeta, nadam se da ćemo tu dobru atmosferu zadržati. Rad nije padao nijednog momenta, stvarno se radilo odlično, i nemam maltene nijednu zamjerku tokom cijelih priprema".

Jedini hendikep koji je ove godine zadesio reprezentaciju bila je povreda Alekse Ukropine, s obzirom na to da je izrastao u standardnog člana reprezentacije...

"Ovo je bila najbolja godina u njegovoj kratkoj reprezentativnoj karijeri. I kroz reprezentaciju i kroz klub imao je izvanrednu sezonu. Sigurno bi nam donio ozbiljan kvalitet više, njegovi kvaliteti su veliki, baš veliki".

Najtežu utakmicu na EP u Barseloni Crna Gora će imati u četvrtfinalu, vjerovatno će rival “ajkulama” biti Hrvatska ili Grčka. Biće to finale prije finala...

"Ne možemo reći finale, ali ta utakmica četvrtfinala je uvijek najteža. Kako stvari stoje, ako bude išlo sve po planu, a nadam se da nećemo imati nekih nepredviđenih okolnosti, vjerovatno bismo imali teško četvrtfinale. Ali, iskreno vjerujem da možemo da igramo sa svakom ekipom u ovom momentu u evropskom vaterpolu i pripremamo se da prođemo to četvrtfinale".

A najozbiljniji kandidati za visok plasman u Barseloni, ako se izuzme Crna Gora, po Gojkoviću su:

"Srbija, Hrvatska i Grčka su tri ekipe koje po meni imaju najveći kvalitet. Srbija i Hrvatska dominiraju već neko vrijeme, igrale su sva ta finala, a Grčka igra odličan vaterpolo posljednjih godina. Tu je Italija, Španija kao domaćin, Mađarsku ne smijemo zaboraviti... Uvijek sedam-osam ekipa mogu da konkurišu za medalju. Možda svaka od njih ne može biti "zlatna", ali svaka može da se uključi u borbu za medalju".

Na koga bi trebalo obratiti posebnu pažnju, ako se izuzmu igrači koji godinama dominiraju svjetskim vaterpolom?

"Grci imaju igrače koji godinama igraju dobro, Fudulis, Vlahopulos, Genidunijas, koji se vratio sa koledža, a ranije nije bilo svojstveno nekom igraču da igra tako dobro nakon povratka sa koledža. Imaju dva izuzetna centra Murikisa i Kolomvosa. Hrvatska je ostala bez Sukna zbog zdravstvenih problema, ali im je došao Vrlić, koji je u olimpijskoj godini igrao za Brazil, tako da imaju najbolji par centara, njega i Lončara, dobro su pokriveni. Italijani su doveli Molinu i Ećenikea, koji su bili dva najbolja igrača Španije na Olimpijskim igrama... Otprilike, to su igrači koji su se istakli u proteklom periodu".

Kada je u pitanju crnogorska reprezentacija, Gojković smatra da ima perspektivu i kada se povuku najiskusniji...

"Ova ekipa ima dobru okosnicu do Tokija. Poslije Tokija ćemo vidjeti ko bi ostao, ti stariji igrači su izuzetno važni kad su pravi lideri, kao što se sada pokazalo u Budimpešti - Draško, Leka i Mlađan su nosili tim, imamo još Miloša, Sašu, Uroša, Draškovića, Petkovića, starije igrače koji nisu prestari i koji mogu igrati naredni ciklus. Mislim da imamo stvarno dobru osnovu da i poslije Tokija budemo u vrhu".

Posljednjih godina u vaterpolu su uspjehe imale isključivo ekipe koje su bile besprekorno fizički spremne...

"Nije u pitanju samo vaterpolo, tako je u svim sportovima. Evo imate primjer u fudbalu. Sve se bazira na snazi i spremnosti, ko danas nije spreman ne može da se bavi sportom. Hrvatska je imala tu snagu na centralnoj liniji - izuzetnog golmana i izuzetno jake, fizički dominantne bekove i centre koji drže vaterpolo. Srbija je imala igrački kvalitet i bila pokrivena na svim pozicijama, ali osnova je, svakako, fizička priprema. A kad si spreman, onda možeš da pokažeš znanje".

Hoćemo li mi biti spremni?

"Vjerujem da hoćemo, vjerujem da možemo da igramo sa svima. Ne treba ni da prijetimo bilo kome, mi se dižemo, ova ekipa se slagala, pripremala nekih godinu i po dana. Sad je dosta dobro ukomponovana, ali mislim da naša ekipa ima još prostora da raste u narednom periodu", zaključuje selektor Vladimir Gojković.

