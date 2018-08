Volimo se, pa šta: Hrvatska šampionka Sandra Perković o navijanju za kolege iz Srbije

Sandra Perkovićm jedna od najboljih atletičarki svijeta, nenadmašna šampionka u bacanju diska, kazala je u intervjuu Večernjim novostima da je normalno to što ima dobre odnose sa srpskom koleginicom Ivanom Španović.

"Kada pričam Amerikancu fore iz Hrvatske, on me gleda belo. Kada pričam našem čovjeku, on će reći: 'Pa i moja mama radi isto!'. Mi smo odrasli u istoj sredini, isti su nas problemi mučili, iste navike imamo. Neću reći da smo mi ista zemlja, ja nastupam za Hrvatsku, Ivana za Srbiju. Ali se sto puta bolje razumeijm s njom nego sa nekom Engleskinjom.", rekla je Perković za Večernje novosti.

Kaće da u međusobnoj podršci nema niičeg skandaloznog.

"Srbi navijaju za Hrvate i obrnuto! Ma odlično, ako se to nekome ne sviđa. Obje države su tu gdje jesu zato što se nekim političarima nešto nije svidjelo. Sport ne poznaje granice, zato je normalno da navijamo za Noleta, on za Vatrene, mi za vašu Ivanu, Milicu, vi za naše barakude, mi za vaše delfine...", navela je Sandra.

Onima kojima to smeta, poručila je:

"Mi smo sportIsti, svi se borimo jednim, sportskim srcem i svi smo iznutra od krvi i mesa. Mi ne dolazimo iz bogatih zemalja, mnogo teži put nam je bio svima i zato se držimo zajedno. Volimo se, pa šta?"

Sandra Perković je sinoć peti put u karijeri postala šampionka Evrope u bacanju diska.

