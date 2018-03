Vranješ i Nidam srušili Zvezdu, Mornar nastavlja bajku

Velika pobjeda Mornara, nagrada za sve što su barski košarkaši uradili ove sezone - Mornar je savladao Crvenu zvezdu 88:84 i ide na još jedan, odlučujući meč u Beograd.

Nemanja Vranješ i Derek Nidam odigrali su nezaboravnu utakmicu.

Vranješ je ubacio 29 poena (trojke 6-10), dok je Nidam upisao jedan manje, iako nije pogodio nijednu trojku.

Njih dvojica su bili neprikosnoveni lideri, ali Zvezda je mogla da se pobijedi samo izuzetnim timskim radom, uz veliki učinak svih igrača.

U Zvezdinom timu najefikasniji Tejlor Ročesti sa 16, Dejan Davidovac je ubacio 14.

Četvrta četvrtina

Dva bacanja koristi Vujošević, ali trojku pogađa Dobrić iz ugla - 87:84.

Trojka Davidovca - 85:81.

Minut i 20 do kraja, Mornar ima sedam poena prednosti - 85:78.

Nestvarna noć Nemanje Vranješa - još jedna trojka 78:66.

Nova trojka Vranješa, četvrta, 23 poena ima bek Mornara. Pa još jedna, kakva noć Nikšićanina u barskom timu - 75:66.

Odlično izdanje Barana, koji su posljednjih 10 minuta ulaze sa pet poena prednosti - 69:64.

Treća četvrtina

Sjajni Nidam je nadigrao velikog defanzivca Lazića, pogodio uz faul - 69:64.

Sedam poena prednosti za Mornar - 64:57, odlična energija barskog tima...

Ne da se Mornar, odbija napade Zvezde, a ima sjajnog Vranješa - 58:52.

Foto: Mornar/Media Pro

Trojka Vranješa, izuzetno je raspoložen Nikšićanin u barskom timu - 53:47.

Mornar ima tri poena prednosti nakon 20 minuta - 48:45.

Hrabro igraju barski košarkaši, imali su i 13 poena prednosti - 42:29, ali su u finišu poluvremena Zvezdini igrači uspjeli da se vrate...

Nemanja Vranješ je postigao 14 poena, Derek Nidam 12, u timu Zvezde Alen Omić je najefikasniji sa 11.

Druga četvrtina

Alen Omić koristi visinu i snagu u reketu Mornara, u kome nema Lukovića, a Pavić i Vujošević imaju problema sa faulovima.

Zvezda je spustila zaostatak, ali Vranješ i Nidam čuvaju Mornarovu prednost...

Najboljih 15 minuta Mornara ove sezone - 42:29 vodi domaći tim.

Hrabar je Mornar, izuzetno agresivan, sa puno samopouzdanja igraju domaći igrači, a Nidam je izuzetan...

Milko Bjelica za kratko vrijeme daje šest poena, serija Zvezde 7:0.

Sjajna atmosfera u Baru, sjajna igra Mornara - 30:21 protiv Crvene zvezde nakon prvih 10 minuta.

Prva četvrtina

Mornar igra kao u transu - 29:18, 57 sekundi prije kraja prve četvrtine.

Brzo je Zvezda uhvatila priključak, preko Lesora, Ročestija i Antića...

Sjajna igra Barana - šest poena Vranješa, odličan Vujošević - 16:8.

Lijepa atmosfera u Topolici, agresivan Mornar na početku.

Dobar početak Mornara - 4:0, odličan Vujošević.

Košarkaši Mornara i Crvene zvezde igraju u Baru drugi meč polufinala plej-ofa ABA lige.

Zvezda je prije sedam dana ostvarila ubjedljivu pobjedu - 91:63 i bilo bi iznanađenje da večeras ne završi seriju.

Mornar može da igra rasterećeno, barski tim je već napravio sjajan rezultat, a u takvoj situaciji izabranici Mihaila Pavićevića mogu da budu i opasni.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (2 glasova)