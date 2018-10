Vranješ stavio tačku: Mornar srušio Partizan u "Topolici"

Treći put zaredom Mornar je pobijedio Partizan u ABA ligi - serija je nastavlje danas u Baru (97:94), pa je crnogorski šampion ostvario prvi trijumf ove sezone u regionalnom takmičenju.

Barani su "crno-bijele" srušili dobro poznatim receptom - trojkama, kojih je bilo 12 iz 25 pokušaja, a razliku je na kraju napravio Nemanja Vranješ, strijelac 26 poena.

Match hero! @vranjoza of @MornarBar was simply brilliant in the game against @PartizanBC.



He hit 3-pointers 5/5 (100%), but perhaps the most important ones were the two, that he scored in the last 3 minutes, when his team needed it the most! Wow! #ABALiga pic.twitter.com/wSXJ0LFwPL