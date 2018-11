Vučević: Igram agresivno, vjerujem u sebe i ekipu

Pred početak NBA sezone, Nikola Vučević je u razgovoru za “Vijesti” najavio da bi to mogla da bude najbolja sezona u njegovoj karijeri.

Zasada - osjećaj ga nije prevario. Igra najbolju i najzreliju košarku u životu, konstantan je, a često i briljantan.

Takav je bio prošle sedmice, kada je zbog prosječnog učinka od 27,8 poena, 10,5 skokova i četiri asistencije izabran za najboljeg igrača Istočne konferencije.

- Prijaju priznanja, naravno, jer svake sedmice mnogo igrača odigra odlično. U nedjelju u kojoj sam ja proglašen za najboljeg Džeol Embid je bio sjajan, ali moj Orlando je imao bolji skor od njegove Filadelfije, imali smo i meč više, pa je to presudilo. Nagrada, dakle, ne bi ni došla da ekipa nije pobjeđivala. Drago mi je da moje dobre partije na početku sezone pomažu da Orlando ostvaruje velike pobjede - rekao je Vučević za “Vijesti”.

Orlando odavno nije bolje počeo sezonu, nametnuo se kao kandidat za plej-of, koji se čeka već osam godina.

- Zadovoljan sam. Ekipa igra dobro. Imali smo malo slabiji početak, nismo još bili ušli u ritam i prilagodili se sistemu koji trener zahtjeva od nas. Sada je mnogo bolje i u odbrani napadu. To je i mnogo pomoglo da igram na visokom nivou. Otvorio sam dobro sezonu, bilo mi je važno da od početka igram agresivno i sa samopuzdanjem. Rad koji sam uložio tokom ljeta se isplaćuje, želim da nastavim u tom ritmu - kazao je Vučević.

Vučević je odavno postao legenda Orlanda - nedavno je ostvario je 227. “dabl-dabl” u dresu Medžika, po čemu je drugi na vječnoj klupskoj listi, ušao je i među deset najboljih asistenata u istoriji kluba.

- U Orlandu sam dugo godina, to mi je pomoglo da kroz dobre igre oborim nekoliko rekorda i da stignem neke igrača na statističkim listama. To uvijek znači. Sva ta imena su ostavila dubok trag u Orlandu, imali su velike NBA karijere, mnogo mi znači da se nađem u tom društvu. Sada je želja da prvi put sa Orlandom uđem u plej-of, to bi bila kruna - kazao je Vučević, koji na 19 odigranih utakmica ima prosjek od 19,8 poena i 11,1 skok po utakmici.

Ne bi bilo iznenađenje da se Vučević prvi put u karijeri nađe i na Ol-star spektaklu, koji se u februaru održava u “Spektrum areni” u Šarlotu.

- Ne razmišljam puno o tome, još je rano. Fokus mi je da ekipa i ja igramo što bolje. Ne volim mnogo da se mislim o nekim ciljevima, jer to može, na neki način, da me poremeti. Više volim da se fokusiram na svoju igru a ostalo će doći - rekao je Vučević.

O Jokiću, Dončiću, Adetokumbu...

Pored Vučevića eks-Yu scenu sa velikim uspjehom ove sezone predstavljaju Nikola Jokić i Luka Dončić.

Jokić je odavno lider tima Denvera, dok Dončić u Dalasu već u ruki sezoni polako preuzima tu ulogu.

- Jokić igra odlično od početka sezone. Svake godine je sve bolji. Odličan igrač - priča Vučević.

Vučević i Jokić Foto: Beta-AP

- Dončiću je ovo prva NBA sezona, ali igra kao da je dugo godina tu. Stekao je to iskustvo igrajući za Real u velikim takmičenjima u Evroligi i sa reprezentacijom Slovenije. Odlično se uklopio, dobro igra, u Dalasu ozbiljno računaju na njega i on to uzvraća na pravi način - kazao je Vučević.

Evropsku košarku, ipak, najbolje predstavlja 23-godišnji Janis Adetokumbo.

Grčki as dominira, ima zastrašujuće brojke, prosjek od skoro 27 poena i 13 skokova po meču.

- On je nevjerovatan igrač. Napreduje iz sezone u sezonu... Ima sjajne fizičke karakteristike, ali ne samo to - on je kompletan igrač, sve radi na terenu, izuzetno je nezgodan za čuvanje. Milvoki ove godine igra odlično - poslije Bostona, Toronta i Filadelfije su favoriti na Istoku - kazao je Vučević.

Nikola i Nikoleta uskoro postaju roditelji

Nikola Vučević se polako sprema za najveću i najvažniju ulogu u životu. On i supruga Nikoleta za 20-ak dana postaće roditelji.

- Čekamo sina. Približilo se, još 20-ak dana. Presrećni smo i mnogo uzbuđeni zbog toga. Biće sa nama i moji roditelji i njeni roditelji, zajedno da proslavimo - kazao je Vučević

