Vučević može da bude ponosan iako Orlando gubi: Naš as nadmašio Šekila O'Nila

Nikola Vučević je odavno postao legenda Orlanda i njegovo ime ostaće upisano u istoriji kluba sa Floride.

Na njegovu nesreću, Orlando je posljednjih godina nekonkurentna ekipa u NBA ligi, ali crnogorski as može da bude ponosan na sve što je uradio do sada.

Sinoć je u jednoj kategoriji pretekao i legendu Šekila O'Nila - ostvario je 227. dabl-dabl u dresu Medžika, po čemu je drugi na vječnoj klupskoj listi.

Nikola Vucevic has recorded his fourth double-double of the season and 227th as a member of the Magic, passing Shaquille O’Neal for second on the team’s all-time list.



Dwight Howard is Orlando’s all-time leader in double-doubles with 457.#PureMagic⁠