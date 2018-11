Vučević noćna mora za Lejkerse: Baranin držao čas u Stejpls centru

Nikola Vučević je postao prava noćna mora za Los Anđeles Lejkerse - crnogorski košarkaš održao je lekciju protivniku u čuvenom Stejpls centru u pobjedi Orlanda 108-104.

Baranin je prošle sedmice zatrpao koš Lejkersa sa 36 poena i 13 skokova u pobjedi Medžika 130-117, a večeras je ponovo bio bez premca najbolji igrač na parketu.

#TripleDoubleWatch



Nikola Vucevic turns baseline for the stuff and has 23 PTS, 12 REB, 7 AST for the @OrlandoMagic! #PureMagic 84#LakeShow 71 pic.twitter.com/CLtE9ABX2f