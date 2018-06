Vučević o sezoni u Orlandu, FIBA prozorima, Golden Stejtu, Kokoškovu....

Zbog ranije završene sezone u Orlandu i pauze u trenažnom procesu Nikola Vučević ovog ljeta neće igrati za reprezentaciju u posljednja dva kvalifikaciona meča za Mundobasket protiv Bjelorusije i Slovenije.

"Crvenima" je u posljednjem Fibinom prozoru kvalifikacija potrebna pobjeda nad Bjelorusima 28. juna u Nikšiću kako bi izborili prolaz u narednu fazu...

Vučević je istakao da novi sistem takmičenja koji je pokrenula FIBA ne pokazuje dobre rezultate.

"Iskreno, mislim da ovaj sistem takmičenja koji je napravljen od strane FIBA ne odgovara nikome. Mislim da je to komplikovano za sve saveze, selektore - ko može da se odazove, a ko ne. Taj sistem barem za sada ne pokazuje dobre rezultate", rekao je Vučević.

"Ja sam završio sezonu u aprilu. Malo da se odmorim nakon toga, pa da krenem u lagane treninge. Ti treninzi koje radim su individualni, a ne timski tako da je to potpuno drugi sistem fizičke spreme. Ne bih imao ni utakmice. A dug period bez utakmica se osjeti u igri", kaže Vučević.

Našem asu je ostala još jedna godina ugovora sa Orlandom. Prethodna sezona, šesta u dresu "magičnih", protekla je bez plej-ofa uz skoro "dabl-dabl" u prosjeku po meču (16,5 poen, 9,2 skoka), a obilježila ju je i povreda šake zbog koje je Vučević van parketa bio dva mjeseca.

"Mislim da sam odigrao možda i najbolju sezonu u karijeri. Ekipa je igrala promjenljivo. Imali smo dosta problema sa povredama od decembra. Poslije povrede je trebalo malo vremena da se vratim, sezona je bila pri kraju. Zadovoljan sam kako sam igrao. Što se tima tiče, nisam baš zadovoljan, bilo je dosta faktora koji su uticali na naš rezultat. Gordon, Furnije i ja samo imali povrede, bio je to dug period. Nadam se da će biti bolje sljedeće godine", ističe Vučević.

Prokomentarisao je i veliki trenerski uspjeh Igora Kokoškova (novog trenera Finiksa), koji je sarađivao sa Nikolom dok je bio u stručnom štabu Orlanda 2015. godine.

"On je moj prijatelj. Imam veliko poštovanje za njega. Igor je veliki poznavalac košarke, ima je u malom prstu. Zna kako da se postavi prema igračima i to je mnogo bitno. Drago mi je što je postao trener Finiksa, on to zaslužuje. Pravi je izbor za trenera i vjerujem da će uspjeti u Finiksu. Želim mu sve najbolje", kazao je Vučević.

Golden Stejt je potvrdio dominaciju u NBA ligi - osvojio je treći prsten u posljednje četiri godine, a drugi zaredom.

"Ratnici" su velikom stilu sa 4:0 u seriji pobijedili Klivlend.

Furiozna završnica Karija, Djurenta, Tompsona i drugih nije iznenadila nikog...

"Mene nije. Golden Stejt je ubjedljivo najbolja ekipa u NBA ligi. Mislio sam da Hjuston može da ih ugrozi, ali povreda Krisa Pola ih je poremetila. Klivlend je imao dosta problema tokom sezone. Imali su taj trejd, bilo je teško sve posložiti - napraviti hemiju da se dobije Golden Stejt. Lebron Džejms je imao dobru sezonu. Da je Klivlend dobio taj prvi meč finala možda bi stvari bile drugačije. Nakon toga je vrlo teško vratiti se protiv tima kakav je Golden Stejt", kazao je Vučević.

