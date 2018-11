Vučević pomjera granice i hita ka sezoni iz snova

Nikola Vučević je imao novo blistavo veče u NBA ligi, a ujedno je pokvario i debi Džimija Batlera u Filadelfiji. Crnogorski centar je bivšem klubu, u kojem je i debitovao u NBA ligi (u sezoni 2011/2012), u pobjedi Orlanda 111:106, ubacio čak 30 poena, što mu je rekord u ovoj sezoni.

Filadelfija je u 38. minutu vodila 92:76. Ali, onda je na scenu stupio fenomenalni Vučević, koji je sa 19 poena u prvom poluvremenu, od minus 10, doveo tim sa Floride na 52:53, a onda u posljednjih 10 minuta poveo je saigrače u ubitačnu seriju od 21:0, da bi poslije trojke Terensa Rosa, šest sekundi prije kraja, sa dva uspješna slobodna bacanja potpisao pobjedu Orlanda.

"Napravili su veliki trejd i znali smo da dolaze ‘napaljeni’ da odigraju dobru utakmicu. Mi smo ostali fokusirani svih 48 miniuta. Kada smo pali na minus 16, nastavili smo da se borimo, nismo odustajali", rekao je Vučević.

Za skoro 40 minuta igre, crnogorski centar je za dva poena šutirao 19-10, za tri 6-3, a sa linije bacanja 8-7. Sjajnu igru je kompletirao sa osam skokova (sve u odbrani), četiri asistencije i dvije ukradene lopte, i bio najzaslužniji za sedmu pobjedu Orlanda u sezoni, petu u osam mečeva u novembru...

"Velika pobjeda, posebno što smo imali osam mečeva u 13 dana. Oni su veliki tim, doveli su Batlera, ali mi smo pokazali karakter. Odigrali smo sjajno u odbrani u finišu, nismo se predavali, pogodili smo teške i važne šuteve", rekao je Vučević.

Naš centar je na meču sa Filadelfijom vodio veliku borbu pod koševima sa Džoelom Embidom, koji je meč završio sa tripl-dabl učunkom - 29 poena, 13 skokova i 10 asistencija, uz dvije blokade.

"Čuvati njega je jedan od najvećih izazova. Ima izuzetnu tehniku, sjajno koristi snagu, pogađa iz spoljnjih pozicija... Teško je protiv njega, ali pomogli su mi saigrači. On je stigao do tripl-dabla, mi smo pobijedili i to je važnije", istakao je Vučević.

Vučević igra sjajno ove sezone, ima prosjek od 18,8 poena po meču (ukupan prosjek u NBA ligi mu je 14,9 poena), 10,7 skokova (9,8) i 3,5 asistencija (2,2). Trenutno ima najbolji procenat šuta u NBA karijeri, od 53,8 odsto (NBA prosjek mu je 50 odsto), ove sezone ubjedljivo najbolje u svojoj karijeri šutira i trojke sa 44,1 odsto, znatno bolje od svog prosjeka u NBA (32,2 %). Zadržao je prošlosezonsku sigurnost sa linije bacanja (78,4 odsto).

"Dobro sam radio ljetos, nisam imao obaveza u nacionalnom timu. Radio sam na tijelu, na igri... Sistem trenera Kliforda mi odgovara, cijeli tim djeluje zrelije... Trenerovo povjerenje mi daje samopouzdanje, ali svi smo bolji, imamo više rješenja", zaključio je Vučević.

Njegovim igrama je, i te kako, zadovoljan i trener Orlanda Stiv Kliford.

"On je izuzetan dodavač, igrač velikog ofanzivnog potencijala. Donosi dobre odluke na terenu. I veoma je dobar u defanzivi, iako to ljudi još ne shvataju", rekao je Kliford.

19,3 poena prosječno po meču iznosi rekord Nikole Vučevića u jednoj sezoni u NBA ligi. Takav učinak imao je u sezoni 2014/2015, kada je prosječno imao i 10,9 skokova i dvije asistencije po utakmici (na ukupno 74 meča)

