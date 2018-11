Vučević preslišao LeBrona: 36 poena našeg centra u trijumfu nad Lejkersima

Nikola Vučević je još jednom ove sezone pokazao da igra najbolju košarku u svojoj karijeri, u pobjedi Orlanda nad Los Anđeles Lejkersima 130:117.

Naš centar je dao 36 poena i imao 13 skokova.

Vučević je bio šuterski raspoložen (15 od 23 od čega 10 od 14 u drugom poluvremenu). Crnogorskom košarkašu glavna pomoć su bili D.J. Augustin sa 22 poena i 7 asistencija i Evan Furnije sa 15 poena.

LeBron Džejms je posljednju četvrtinu presedio na klupi, kada su Lejkersi sa niskom petorkom probali da se vrate iz minusa od 21 poena.

U jednom trenutku su uspjeli da priđu na 10 poena četiri minuta prije kraja, ali tada na scenu je ponovo stupio Vučević.

Prvo koristi prednost i pogađa uz faul preko Majkl Bizlija, da bi potom vezao još pet poena za tim Medžika.

"Mi imamo kao tim ljude koji mogu da nose tim, ali sam ja preuzeo odgovornost da privedemo meč kraju. Imao sam dobru prednost u reketu i igrali smo najviše na tu kartu", kazao je Vučević.

"Kada su krenuli sa niskom petrorkom, znao sam da neće moći da čuvaju "Vuča" u igri 1 na 1. Znao sam da će ili da sebi omogući dobre šuteve, ili ako ga udvoje da hrani loptama saigrače, jer je odličan i asistent", imao je samo riječi hvale Stiv Kliford, trener Medžika.

Lejkersi su ovim porazom prekinuli niz od četiri vezane pobjede.

LeBron Džejms je meč završio sa 22 poena, Lens Stivenson je imao 19, Brendon Ingram 17 poena.

"Moram da odam poštovanje za mlađe saigrače koji su se borili na terenu, pogotovo u posljendjoj četvrtini. Nisu se predali i to je dobro", kazao je Džejms.

Vučević je večerašnjom partijom uspio da se upiše i u istoriju Orlanda, jer je na petoj poziciji prešao legendarnog Trejsi MeGrejdija u broju poena postignutih šutevima za dva i tri poena.

