Vučević zove Dončića: Dođi na Floridu, imaš Porše 911

Luka Dončić biće jedna od zvijezda večerašnjeg NBA drafta (jedan sat iza ponoći po našem vremenu), biće najvjerovatnije izabran kao jedan od prva tri pika.

Orlando će birati kao šesti, ali naš Nikola Vučević se nada da bi mladi Slovenac mogao da postane njegov novi saigrač.

Vučević zove Dončića u Orlando i nudi mu - automobil.

If you come to Orlando, I can’t help you with Jennifer Aniston but you can drive my 911 every day @luka7doncic pic.twitter.com/KrXg4sjdFh