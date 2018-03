Vuja za Marku: Neustrašiv sam, neću da se predam onima koji smrde na alkohol

Rat Veselina Vujovića i Evropske rukometne federacije prenio se i na stranice najtiražnijeg sportskog lista u Evropi - španske Marke.

Legendarni crnogorski trener i bivši neprikosnoveni as ponovo je osuo paljbu na EHF, posebno na sudije...

"Čim podignem glas, kazne me. Više vole one koji ćute. A u toku takmičenja uvijek su u najboljim hotelima, voze se u najboljim automobilima, biraju što će da jedu u hotelima, a timovi se žale na lošu hranu, prevoz... Znam da će me kazniti kada čuju moje izjave, ali neka. Ponosan sam i neustrašiv čovjek", izjavio je Vujović za Marku.

On je priznao da je svjestan svog temperamenta...

Vujovic, indignado con su sanción: "No tengo miedo a estas personas que a veces huelen a alcohol y están gordas de todo lo que comen" https://t.co/s00b2EVBd6 pic.twitter.com/K51GY5BSb7 — MARCA (@marca) March 21, 2018

Ahora mismo está jugando el @RDKoper2013 ante el Cocks finés sin Veselin Vujovic en el banquillo del conjunto esloveno al cumplir el 1º de los 2 partidos de sanción de la @EHF tras lo sufrido en la pista del @rk_nexe croata el 4 de marzo. https://t.co/1VMsHhRt0M — Jorge Dargel Amigo (@DargelMARCA) March 24, 2018

"Neću da kažem da sam nevinašce, ali ponekad ne mogu izdržati pojedine stvari. U nekim odlukama ne postoji namjera, ali priznajem da se teško se nosim sa greškama sudija", rekao je selektor Slovenije.

"Ponekad, kada sudije naprave grešku, a ja skočim, osjetim miris alkohola. Htio sam i ranije zapisati svoja zapažanja u zapisnik, ali predsjednik i delegat preporučili su mi da ništa ne prijavljujem. Zašto? Jer bi klub bio kažnjen, a ne sudije. Sudije su takve. Jednom te pokradu, drugi put te smire, pa treći put sude skandalozno u korist mog tima... Oni gledaju samo vlastite interese", zaključio je Vujović.

