Vujović: Samo je opstanak u mislima

Poslije uvodna četiri kola je rano donositi zaključke, ali Lovćen je hit starta sezone u Telekom Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi.

Dvije pobjede i dva remija dovoljni su za drugo mjesto Cetinjana (iza OFK Titograda), a rezultati dobijaju na važnosti kada se zna da su neriješeni ishodi stigli u duelima sa favoritima za titulu - protiv Sutjeske (1:1) i Budućnosti (0:0).

"Više smo nego zadovoljni, osvojili smo osam od mogućih 12 bodova i možemo da kažemo da je start sezone odličan. Nismo izgubili od Sutjeske i Budućnosti, pobijedili smo Grbalj i Mornar i početak je zaista pozitivan. Ipak, nismo postigli ništa, liga je takva da se sve mijenja iz kola u kolo, a naš cilj ostaje opstanak", rekao je napadač Lovćena Goran Vujović za "Vijesti".

Opstanak, i to bez baraža, na neki način je obaveza, a plasman u Evropu san...

"Rekao bih da Evropa nije nerealna priča, vidjećemo. Sa dvije pobjede idete ka vrhu, onda se dva poraza sve promijeni, tako da je rano za bilo šta. Da li ćemo biti konkurentni u borbi za evropsku scenu zavisiće i od finansija i eventualnih pojačanja u januaru", istakao je Vujović.

Problem Lovćena je što nema domaći teren, tačnije ne igra na Cetinju.

"To nam je ogroman hendikep. Cetinjska publika dolazi u velikom broju kada ekipa igra dobro, mislim da bismo poslije ovakvog starta sezone imali pravu podršku. Imamo je, zaista, i ovako, gdje god da igramo, ali jeste problem što smo bukvalno u svakoj utakmici - gosti", dodao je Vujović.

Iskusni napadač je prvi strijelac lige, u prva četiri kola je dao tri gola. Pogađao je protiv Grblja, Sutjeske i Mornara.

"Meni golovi nikada nisu bili problem. Kad god sam bio zdrav i kada sam igrao, tresao sam mreže. Dobro je sve krenulo zadovoljan sam i mojom i igrom ekipe".

Golovi su najbolja preporuka i za eventualni transfer.

"Odlazak je uvijek moguć. Upravo sam odbio ponudu iz Druge lige Grčke, jer ne želim da idem iz Lovćena i sa Cetinja pod bilo kojim uslovima. Ponuda mora da bude dobra da bih otišao, jer mi je ovdje i porodica. Sada sam u Lovćenu, vidjećemo šta donosi januarski prelazni rok", jasan je Vujović.

Jedini meč u kojem Lovćen ove sezone nije dao gol je protiv Budućnosti u nedjelju veče pod Goricom.

Mreža Podgoričana je mogla da se zatrese, ali je tim Dejana Roganovića ipak srećniji nakon remija pošto su se "plavi" ispromašivali.

"Budućnost ima veliki individualni kvalitet i nije lako zaustaviti sve te igrače. Ali, kada je napadnete, kao što smo mi u prvom poluvremenu, onda može da se igra s njima. Kasnije smo se povukli, vjerovatno i zbog određenog neiskustva u takvim duelima, pa smo prezadovoljni što se završilo remijem. Imali smo i mi šanse, ali je Budućnost realno bila bolja", kaže 31-godišnji fudbaler.

Budućnost, Sutjeska i OFK Titograd konkurišu za titulu

Budućnost, Sutjeska i OfK Titograd su ekipe koje će se boriti za titulu ove sezone, smatra Goran Vujović.

"Objektivno, to su tri tima koji posjeduju najveći kvalitet. Po meni, Budućnost ima najbolji tim, za korak je ispred, ali pitanje je kako će sve to da izgleda. Do sada nisu impresionirali, mučili su se protiv Iskre i protiv nas, poraženi su od OFK Titograda, jedino su nadigrali Mornar. Sutjeska ima dobru ekipu, Titograd takođe... Biće neizvjesno, siguran sam da se neće ponoviti prošla sezona kada je jedna ekipa bila dominantna", rekao je Vujović i dodao:

"Lovćen, Rudar i Grbalj - mislim da su to kandidati za evropska takmičenja. Sve, ipak, mora da se pokaže na terenu", zaključio je bivši napadač Budućnosti, Mogrena, Sutjeske, mađarskih Videotona i Kečkemeta, Arsenala iz Tule, albanskog Skenderbega...

