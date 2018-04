Vujović: Svi smo bili kao jedno, Luka Bar nas je potcijenila

Trijumfom nad gradskim rivalom, Lukom Bar u finalu Kupa (3:1), odbojkašice Galeba su i u tom takmičenju postale "druga sila", kao što je slučaj i prvenstvu.

Naime, Luka Bar je neprikosnovena sa sedam trijumfa u Kupu, Galeb sada ima tri pehara, a Rudar dva.

Galebice” su se revanširale gradskom rivalu za poraz u prošlogodišnjem finalu (3:2), i drugi put bile bolje od "sirena" u meču za trofej u Kupu, nakon što je prvi put to bio slučaj 2010. godine, takođe sa 3:1.

Luka Bar je, sa druge strane, tri puta dobila međusobno finale Kupa (2011, 2015, 2017).

“Mislim da nas je Luka Bar u startu potcijenila i da su se nadali da ćemo doći mi u finalu kao lakši protivnik. Pokazale smo veliku želju i hrabro ušle u meč. Nije bilo lako, protivnička ekipa je pokazala svoju snagu, ali mi smo pokazale naš kvalitet i kako se igra kao ekipa. Zahvalna sam mojim saigračicama i trenerima, jer smo svi bili kao jedno. Čestitke ekipi Luke Bar na dobrom meču. Ostaje nam da se spremamo za plej-of i da još jednom pokažemo naš kvalitet”, izjavila je kapitenka Galeba Poliklinike Hipokrat, Nikoleta Vujović.

Foto: OSCG

Činjenica da nijedan meč u Baru nije završen maksimalnim rezultatom, govori o neizvjesnosti finalnog turnira između četiri najbolje ekipe (Luka Bar je u polufinalu porazila Rudar 3:1, dok je Galeb istim rezultatom bio bolji od Morače). Istina, Galeb je dominirao u finalu, mogao je dobili i 3:0 (vodio je 2:0 u setovima i 15:11 u trećem), ali je i Luka Bar mogla do vođstva od 1:0 u setovima (imala je 18:14 u prvom setu).

"Išli smo utakmicu po utakmicu, spremali smo se za Moraču posljednje dvije nedelje, znali smo da nam je to najvažnija utakmica u sezoni, a to se i vidjelo po igračicama, koje su bile prilično stegnute i nervozne čitav meč. Kada smo taj duel dobili, znao sam da ćemo u finalu igrati bolje. Finale smo odigrali rasterećenije od gradskog rivala, vidjelo se da djevojke uživaju, da su opuštene i da vjeruju da mogu da trofeja. Kontrolisali smo utakmicu čitavo vrijeme, čak mislim i treći set koji smo izgubili da smo ga izgubili našim greškama. Ono što nam je prošle godine izmaklo “za dlaku”, ove smo potpuno zasluženo osvojili. Čestitam svim igračicama na trofeju, krvavo smo radili za ovo i to se isplatilo”, izjavio je trener Galeba Nikola Masoničić.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)