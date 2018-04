Za istoriju: Igrači se vraćali na teren iz svlačionica da bi se izveo penal

Utakmica Majnc - Frajburg, u okviru 30. kola Bundes lige, ući će u istoriju fudbala.

Nije prva na kojoj se koristila video-tehnologija, ali je prva na kojoj se dogodilo ovo:

Sudija Gvido Vinkman je odsvirao kraj poluvremena.

Igrači oba tima su napustili teren i ušli u svlačionice.

False alarm! Mainz was awarded a penalty as the teams headed into the locker room and De Blasis finishes it to give the home side the halftime lead. pic.twitter.com/7KHqYj2lqx

Sudija Gvido Vinkman je odgledao snimak sporne situacije u šesnaestercu Frajburga.

Sudija Gvido Vinkman je utvrdio da je igrač gostiju Kempf igrao rukom, iako ni igrači Majnca u toj situaciji nisu tražili penal.

Sudija Vinkman je pozvao igrače oba tima da se vrate iz svlačionice na teren da bi se izveo penal.

Igrač Majnca De Blasis je postigao gol za 1:0.

Nevjerovatne scene, nevjerovatna odluka, koja zaista pokazuje da je pogrešna upotreba video-tehnologije veća greška od bilo kakve greške sudije tokom jedne utakmice.

Nije to bile sve - navijači Majnca su početkom drugog poluvremena ubacili rolne papira na teren, u znak protesta zbog toga što se mečevi Bundes lige igraju ponedjeljkom.

And now the second half of Mainz vs Freiburg has been delayed because fans kept throwing toilet rolls into the goalmouth area to protest at games taking place on a Monday night. First VAR after HT, now this... #BUNDESLIGAxESPN pic.twitter.com/8o1r8M0fL8