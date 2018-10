Za ovo se dobija doživotna zabrana igranja: Pogledajte trenutak ludila američkog košarkaša

Amerikanac David Samjuels koji igra za austrijski Kapfenberg trebalo bi da bude doživotno izbačen iz košarke nakon onoga što je napravio na prvenstvenom meču sa Velsom.

Igrač Velsa Ervin Zulić je zakucao loptu, zadržao se na obruču, a kada se spustio na parket, Samuels ga je sa leđa udario šakom u glavu!

Zulić se stropoštao i pao, a gotovo je nevjerovatno da ovakav potez američkog igrača nije izazvao teži incident...

Ovo je bio neviđeni trenutak ludila.

David Samuels of Austrian team Kapfenberg punched Erwin Zulic of Wells in the face and was ejected in fourth quarter. Nobody apologized for what Samuels did.



