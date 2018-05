Zahvat kojim je Ramos povrijedio Salaha je toliko opasan da je zabranjen u džudo sportu

I tri dana nakon finala Lige šampiona još se analizira sada već kontroverzni strart Serhija Ramosa nad Mohamedom Salahom, nakon koga je egipatski reprezentativac morao da izađe sa terena zbog povrede ramena.

Ramosov zahvat odmah je podsjetio na zahvate iz neke od borilačkih vještina, posebno na džudo, pa se u polemiku ukljućila i Svjetska džudo federacija, koja je na svom twitter profilu objasnila da u teoriji i praksi ovog sporta postoji potez koji je izveo kapiten Reala.

Tehnika kojom se Ramos poslužio je, međutim, zabranjena u ovom sportu.

Waki-gatame is a dangerous technique. That's why it is not allowed in Judo to use for transition to ne-waza. What do you think about this foul yesterday evening in the #UCLFinal between #RMALIV? pic.twitter.com/mHmADyG7LB