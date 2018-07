Zajednička želja i cilj: Plasman na Evropsko prvenstvo

Prvi put su imali zajedničko okupljanje i zajedničku konferenciju za novinare. Prvi put će zajedno odraditi prvu fazu priprema, u Pljevljima, a posljednju u Baru. Nadaju se da će im sve to posrećiti da se i prvi put nađu na jednom velikom takmičenja.

Odbojkaši i odbojkašice Crne Gore počeli su danas pripreme sa jednim jedinim ciljem – da, konačno, kroz kvalifikacije izbore plasman na Evropsko prvenstvo. Sa povećanim brojem učesnika na narednom EP (sa 16 na 24) šanse su veće nego ikada ranije.

Za mušku selekciju, u konkurenciji Slovačke, Moldavije i Islanda, vjerovatno, i posljednja šansa generacije…

"Mislim da je ovo ključni ciklus za ovu reprezentaciju. Jedini cilj nam je da se kvalifikujemo na EP. Protivnici su dosta komplikovani, ali mislim da imamo realne šanse da se kvalifikujemo, s obzirom na ono što smo prikazali prošle godine, naročito u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Mislim da možemo biti optimisti", kazao je selektor odbojkaša Veljko Bašić.

Seniori će u avgustu odigrati dva meča u barskoj “Topolici”, 19. će dočekati Slovačku, a tri dana kasnije u istoj dvorani će igrati sa Islandom. Prije toga, "crveni" 15. avgusta gostuju Moldaviji, a na kraju avgustovskih kvalifikacija, 26. u mjesecu, će igrati u gostima protiv Islanda. Preostala dva meča u kvalifikacionoj grupi C, Crna Gora će odigrati u januaru, u gostima protiv Slovačke i kod kuće sa Moldavijom. Na EP će se plasirati pobjednici grupa i pet (od sedam) najboljih drugoplasiranih selekcija.

"Početak će biti jako komplikovan, jer prvo gostujemo u Moldaviji. Ali, mislim da imamo kvalitet da ih pobijedimo tamo, i vrlo je bitno početi kvalifikacije sa pobjedom, pogotovo u gostima. Što se tiče kvalifikacija, naravno ključne će biti utakmice sa Slovačkom, mislim da imamo realne šanse protiv njih. U ovaj ciklus ulazim sa velikim optimizmom, nadam se da ćemo kvalifikacije završiti sa izborenom vizom za EP", dodao je Bašić, uz napomenu da nije planirao prijateljske utakmice u pripremnom periodu.

"Iz prostog razloga što moje igrače jako dobro poznajem, i bitnije je da se uigramo na treningu, nego da igramo sa protivnicima koji nam ne mogu pomoći. Ja bih volio da igramo protiv Rusije i jakih ekipa, ali se one spremaju za Svjetsko prvenstvo i to je jako teško organizovati. Postoji mogućnost da igramo protiv slabije rangiranih ekipa, ali je moje mišljenje da treba da čuvam ekipu, da spremamo utakmicu po utakmicu i se skoncentrišemo na našu igru, a ne da igramo prijateljske utakmice", zaključio je Bašić.

Umjesto pozvanih 17, na pripremama će se pojaviti 16 igrača, jer zbog povrede, nema libera Jedinstva Ljubomira Popovića. Pripreme će početi tehničari Simo Dabović, Rajko Strugar, Nikola Radonić, primači Vojin Ćaćić, Marko Bojić, Božidar Ćuk, Marko Vukašinović, Slobodan Bojić, srednji blokeri Luka Babić, Ivan Ječmenica, Luka Šuljagić, Blažo Milić, korektori Miloš Ćulafić, Aleksandar Minić, Bojan Strugar, te libero Nikola Lakčević. Bašić je kazao da treba da se vidi kakva je situacija sa koljenom Rajka Strugara.

"Što se tiče protivnika neće biti lako. Mislim da imamo šanse da možemo da igramo sa svima, to treba dokazati naravno. Neko je imao dužu pauzu, neko je imao kraću, tako da je to sve na selektoru da nas uvede u formu postepeno, da svi budemo na istom nivou. Ja bih poželio našoj i ženskoj reprezentaciji da prođemo bez povreda, što je najbitnije, jer smo u svakom ciklusu imali problema sa povredama. Naš fond igrača je mali, svaki igrač je dragocjen, pa se iskreno se nadam da ćemo svi biti zdravi do kraja ovih kvalifikacijama, a ne sumnjam da ćemo svi dati 100 posto i da rezultat neće izostati", izjavio je Vojin Ćaćić, kapiten naših odbojkaša.

Dame će igrati kvalifikacije u grupi C sa Ukrajinom, Grčkom i Norveškom, a plasman na EP će izboriti dvije prvoplasirane selekcije.

"I od nas se očekuje da se plasiramo na Evropsko prvenstvo. To je i glavni cilj koji je postavljen prije tri sezone kada sam ja došao. Igramo sa Grčkom koja je bila druga na Mediteranskim igrama, to je kvalitetna reprezentacija koja je na našem nivou, ništa bolja od nas. Ukrajina je bolja od nas samo iz razloga što imaju malo veći spektar igrača od nas, što ne znači da će biti bolji od nas i na terenu, pogotovo što prvu utakmicu protiv njih igramo kod kuće. Norveška je trenutno nepoznanica za nas, ali radimo na tome da dobijemo sve informacije. Svi smo zdravi, želim svima da imamo uspješne pripreme i da to bude kako treba", kaže selektor dama Dragan Nešić.

Za razliku od seniora, seniorke će odigrati četiri kontrolne utakmice protiv Bosne i Hercegovine, dvije u gostima, dvije u Baru.

"Mislim da je to sasvim dovoljno. Ukazala se ta prilika, BiH ima jednu kvalitetnu reprezentaciju koja može da nam pomogne, kao i mi njima. Djevojke su zdrave, nismo imali pretjerano velike pauze, jer otprilike svi su završili krajem aprila. Posebno me raduje što radim sa profesionalcima, biće sve to jako dobro", dodao je Nešić, koji će na pripremama imati 19 igračica.

"Mi, nažalost, imamo kadetsko-juniorsku ligu i te djevojčice zaslužuju da budu od Tanju Bokan, uz Kseniju Ivanović, Nikoletu Perović…Mi imamo, da se ne lažemo, šest seniorki. Moramo tim djevojkama da omogućimo da prvi put, kroz reprezentaciju nažalost, treniraju sa ozbiljnim igračima. To je ideja, a inače znamo na koga možemo da se oslonimo. A mlađim igračicama nemam pravo to da oduzmem, jer su one budućnost", zaključio je Nešić.

Od pozvanih igračica, na pripremama se nijesu pojavile igračice Luke Bar, Milana Rovčanin, kako je saopšteno zbog povrede, te Dijana Vuković (privatni razlozi?!). Pripreme će odraditi tehničari Tamara Roganović, Marija Šušić, primači servisa Tatjana Bokan, Ksenija Ivanović, Jelena Cvijović, Danijela Džaković, Teodora Čavić, Milena Burzanović, srednji blokeri Marija Milović, Ana Otašević, Andrea Laković, Saška Đurović, Mina Dragović, korektori Nikoleta Perović, Neda Vujadinović, Katarina Budrak, Miona Vučetić, Majda Čakar, te libero Anja Pejović.

"Jako mi je drago što ćemo prvi put na pripremama biti sa našom muškom reprezentacijom. Možda ćemo i sa tom atmosferom doprinijeti da rezultat bude što uspješniji. Ja se nadam ćemo biti zdrave, da ćemo biti uspješnije nego do sada, takođe i odbojkaši, i da ćemo napokon ostvariti cilj i tu želju da se i mi kvalifikujemo na Evropsko prvenstvo", izjavila je Tatjana Bokan, kapitenka ženske odbojkaške reprezentacije.

Odbojkaši će od 28. jula nastaviti pripreme u Bijelom Polju, a 5. avgusta se sele za Bar, gdje će se pripremati za kvalifikacione utakmice.

Naše odbojkašice će 1. avgusta otputovati za Bosnu i Hercegovinu, na dva sparing duela sa BiH, a 3. avgusta je planiran povratak u Bar, gdje će se pripremati za kvalifikacione utakmice u “Topolici”, gdje će planirano da, između 5-. i 7. avgusta ugoste selekciju BiH…

