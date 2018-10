„Zamijeni me. Ne želim da igram protiv njih. Preslabi su”

Golden Stejt se poigravao sa Vašingtonom (144:122), Stef Kari je blistao sa 51 poenom (11 trojki), ali se najviše priča o Kevinu Durentu.

Jedan od najboljih igrača svijeta je ubacio 30 koševa, ali se našao na udaru javnosti, jer su kamere uhvatile kako se u jednom trenutku obraća treneru Stivu Keru i govori mu:

„Zamijeni me. Ne da želim igrati protiv njih. Preslabi su”.

“Sub me. I dont wanna play them anyway. Weak.” Ouch. pic.twitter.com/JA60VnAdJL