"Zaobilaznicom" do 3. kola: Može li Sutjeska da napravi podvig u Jerevanu?

Cilj Sutjeske i dalje je prolaz u treću rundu kvalifikacija za Ligu Evrope, uprkos veoma nepovoljnom rezultatu iz prve utakmice u Nikšiću - porazu od jermenskog Alaškerta sa 1:0.

To je poručio trener crnogorskog šampiona Nikola Rakojević, juče uoči treninga na kišom okupanom stadionu “Vazgen Sargsjan” u Jerevanu.

Naravno, do tog cilja biće neuporedivo teže doći nakon šoka kraj Bistrice prošlog četvrtka. Moraće Rakojević i njegovi fudbaleri da ga traže “zaobilaznicom”.

Za to im je neophodan prvi gol i prva pobjeda na evropskoj sceni ove sezone - danas u 19 sati po lokalnom, a 17 po crnogorskom vremenu.

"Cilj je prolaz, ali ambicije su jedno, realnost sasvim drugo i vidjećemo šta će donijeti utakmica. Došli smo ovdje da uradimo nešto što se očekuje od nas, a to je da odigramo najbolje što možemo, nadam se i dovoljno kvalitetno da se to odrazi i na rezultat. Koliko će to biti dovoljno, s obzirom na poraz u prvoj utakmici, ostaje da se vidi", poručio je Rakojević.

Vezista Stefan Lončar nema pravo nastupa zbog kartona, na njegovoj poziciji najvjerovatnije će zaigrati 19-godišnji Vladan Bubanja.

Fudbaleri crnogorskog prvaka naučili su iz grešaka u prvoj utakmici, tvrdi njihov trener.

"Shvatili smo da neke stvari nismo uradili kako treba u prvom meču. Tokom ovih nekoliko dana rada smo to ispravljali, nadam se i ispravili. Normalno je, takođe, da budemo sve bolji i bolji kako odmiče pripremni period".

Pred igračima Sutjeske je, međutim, psihološki veoma zahtjevna utakmica...

"Nadam se da ćemo i na tom, psihološkom planu biti dobri. Iza nas je još pet-šest zajedničkih dana u odnosu na prošli meč i za očekivati je da nam to donese boljitak, i u igri i u rezultatu".

Napram Sutjeske naći će se iskusna i čvrsta ekipa, koja ne rizikuje mnogo...

"Njihovi igrači su sigurni sa loptom, ne prave neke početničke greške koje smo mi pravili u pojedinim situacijama. Međutim, sve su to su stvari koje nastojimo da ispravimo. Igrači Alaškerta imaju kvalitet da budu mirni, tri godine zaredom su prvaci, malo igrača su promijenili u tom periodu i to je nešto što je veoma značajno - kad igrate dugo zajedno, onda je kvalitet kolektiva na visokom nivou", ističe Rakojević.

Sutjeska mora da postigne barem gol ako želi bilo čemu da se nada, ali mora da bude oprezna i pred svojim golom...

"Bićemo i strpljivi, vjerovaćemo da možemo da damo gol, možda i više od jednog, ali smo svjesni da ćemo igrati i koliko nam protivnik dozvoli. Ne znamo kakvu taktiku sprema naš rival, da li zatvorenu, kao protiv nas u prvom meču, ili otvorenu kao nedavno u Kupu. Kako god bude, pokušaćemo da se prilagodimo", kazao je Rakojević.

Meč u Jerevanu počinje u 17 sati po našem vremenu, a sudi Bugarin Ivajlo Stojanov.

