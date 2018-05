Žarko Paspalj: Krajnje je vrijeme da je neko van Beograda postao šampion

Žarko Paspalj, košarkaška legenda, rekao je za Televiziju Vijesti da je s pažnjom ispratio finalne mečeve ABA lige, u kojem je njegov bivši klub, u kome je stekao reputaciju jednog od najtalentovnijih jugoslovenskih igrača, prvi put uzeo trofej u regionalnom takmičenju...

“Zasluženo. Pobjeda u prvom meču u Beogradu, Budućnosti je donijela ogromnu energiju i motiv. Dopalo mi se kako su momci igrali. Velika je to stvar za Budućnost, a i krajnje je vrijeme da je neko van Beograda postao šampion i podigao trofej ABA lige. To je dobro za košarku”, kazao je Paspalj.

Budućnost je titulom stala u red velikana sa eks Yu prostora – Partizana, Jugoplastike, Bosne, Cibone, Olimpije, Zvezde...

Paspalj, ipak, napominje da je teško porediti košarkaška vremena.

“Teško je uopšte porediti ovo i ono vrijeme i ovu košarku, sistem takmičenja. Mnoge su stvari različite. Liga podsjeća na nešto što je bilo ranije, ali nije za poređenje. Ne zbog kvaliteta ili zbog nečega drugog - jednostavno, bili su drugačiji uslovi, vremena... Od 2001. godine pričamo o regionalnoj ligi u nekom drugom formatu i to tako treba da se računa”, rekao je Paspalj.

Za Budućnost slijedi ogroman sportski i organizacioni izazov. Treba ispuniti stroge uslove koje zahtjeva Evroliga, po pitanju budžeta, sređivanja “Morače” - koja je posljednju ozbiljnu rekonstrukciju imala pred Evropsko prvenstvo 2005. godine – kada je Podgorica bila domaćin jedne od grupa, završnog turnira.

Paspalj kaže, da je emotivno vezan za halu u kojoj je utabao košarkaški put....

“Bio sam na otvaranju dvorane 'Morača' kao klinac, kada je igrala reprezentacija SFRJ sa Univerzitetom Vičita stejt i to je bio veliki dan za sport u Crnoj Gori. Ta sala će ostati centar dobrih stvari. 'Morača' ima dobru atmosferu, to se posebno vidjelo protiv Zvezde. Dobro je što je država zainteresovana da se dvorana renovira, a pretpostavljam da će Budućnost moći da igra u njoj, normalno nakon određenih adaptacija”, kazao je Paspalj.

Foto: Savo Prelević

Uspjeh Mornara je dobar za crnogorsku košarku

Pored Budućnosti ove sezone, crnogorsku košašrku sa velikim uspjehom je predstavljao Mornar, koji je u polufinalnoj seriji dobro namučio sada već bivšeg prvaka, Crvenu zvezdu....

“Moji prijatelji, braća Pavićević, zaslužuju čestitke za visoko mjesto u ABA ligi. To je dobro za crnogorsku i barsku košarku. Uspjeli su da stvore dobar kolektiv, tim sa svim standardima, takođe i problemima, koje imaju manje-više svi klubovi. Sve čestitke i želim im da nastave tako”, kazao je Paspalj.

Rekao bih da sam dobro

Legendarni košarkaš sa strane prati dešavanja u sportu, nakon što je u novembru prošle godine tokom boravka u Sjedinjem državama doživio moždani udar.

Oporavak teče po planu....

“Rekao bih da sam dobro. A li šta to znači dobro? Rekao bih da funkcionišem, to je za sada u redu. O ružnim stavrima čovjek se trudi da ne govori previše. Imam samo opciju da idem naprijed. Biće dobro”, kazao je Paspalj.

Nekadašnji as, koji je šmekom plijenio oko i van terena, kaže da će nečega morati da se odrekne u korist zdravlja....

“Osluškujem, morao bih mnogo toga. Uz savjete, želju, podršku svih, na kraju je to ipak lična odluka i odgovornost. Moraću nečega, ali vidjećemo čega i kako”, ističe Paspalj.

Moj prijatelj Pop

Paspalj je u ljeto 1989. postao prvi igrač sa eks Ju prostora, koji je zakoračio u NBA ligu, otvorio put Draženu Petroviću, Vladu Divcu, Stojakoviću, Kukoču, Rađi, Vučeviću, Dragiću, Jokiću...

Sparsi nisu bila uspješna epizoda u njegovoj blistavoj karijeri, ali ostali su klub za koji ga vežu uspomene, prijateljstvo za Gregom Popovičem...

Ove sezone San Antonio nije mogao dalje od prve runde plej-ofa, gdje je Golden stejt bio nepremostiva prepreka.

“Ovo što se dešavalo ove godine mislim da je negdje maksimum ovoga tima. U jednom momentu desiće se rekonstrukcija. Veliko je pitanje šta će se desiti sa Kavajem Lenardom, da li će nastaviti saradnju, ili ne. Doći će momenat da se poradi na podmlađivanju tima. Nisam siguran da ćemo gledati San Antonio, koji je žario i palio zadnjih godina”, kazao je Paspalj.

Paspalj je posebno vezan za Grega Popoviča o kojem je pričao emotivno i sa velikim poštovanjem.

“On je moj veliki prijatelj i veliki čovjek. To što mu je Bog dao da postane – zaslužio je. Mnogo je dao košarci. On je divan čovjek. Ponosan sam što ga imam za prijatelja”, kazao je Paspalj, naglasivši da Popović posjećuje Crnu Goru.

“On voli da dođe. Znam da dolazi. Bio je oduševljen onim što je zatekao. Znam da se uvijek raduje svakom dolasku”, kazao je Paspalj.

“U avgustu dolazi u Beograd, gdje NBA organizuje humanitarnu akciju. Radujem se što ćemo se opet vidjeti. Biće mi drago da mu učinimo boravak što ugodnijim”, istakao je Paspalj.

Foto: eurohoops.net

Proslavljeni as kaže, da posebno cijeni organizaciju koja ima najjače košarkaško takmičenje na svijetu.

“Ja volim tu organizaciju. Mnoge stvari su tamo jako dobre. O kvalitetu neću da pričam. Imamo sreće da u NBA igra dosta naših igrača, koji kroz tu ligu postaju sve bolji. Lijepo je imati svoje ljude u tom takmičenju”, rekao je Paspalj.

Ove sezone, eks-Ju košarku predstavljali su, sa velikim uspjehom, Nikola Jokić, Goran Dragić, Dario Šarić, Bojan i Bogdan Bogdanović, Nurkić, Vučević, Teodosić, Bjelica, Marjanović....

Paspalj se, ipak, posebno osvrnuo na sezonu Podgoričanina Nikole Mirotića.

“On je imao najveći napredak, koji je ostvario iz neriješene situacije u Čikagu. Izabrao je fantastičan trejd u Nju Orlaens. Tu je našao je sebe. To je velika stvar za igrača. Nekad je potrebno malo sreće i malo prostora, neke stvari moraju da se poklope. Gledajući ga mislim da je uradio dobar posao. Iznenađen sam kvalitetom i na kojem nivou igra. On pokazuje ogroman potencijal”, rekao je Paspalj.

Ogromna nepravda prema jednoj generaciji

Razgovor sa Paspaljom nemoguće je obaviti, a ne vratiti se u prošlost. Pitanje koje se uvijek nameće samo po sebi – Olimpijske igre u Barseloni i nikad viđeni duel dva tima snova, evropskim i američkim.

“Kao generacija doživjeli smo ogromnu nepravdu. Veoma mi je žao što se raspala generacija, koja je trebalo tek da uđe u najbolje košarkaške godine, a već je pokazala dosta. Mogla je da ostane zapamćena za sva vremena. To se kompenzovalo na neki drugi način, 1995. i 1996, ali to nikad nije bilo isto”, kazao je Paspalj.

Trenerski sako me nije zanimao

Paspalj iza sebe ima ogromno iskustvo, često se postavlja pitanje zašto nije počeo da se bavi trenerskim poslom. Trenerski sako, kaže, da ga nije zanimao...

“Nikad me to nije interesovalo. Kada je trebalo da pokušam, očito nisam mogao da izađem iz patika u nešto što se zove trenerski sako. Mene to nikad nije interesiovalo...Ostao sam po strani. Ne mogu da kažem da mi je žao. Da bi bio veliki trener moraš da pokažeš drugu vrstu energije, koju ja nisam imao ili je nisam pokazao. Svi ljudi koji su bili u košarci trebalo bi da ostanu u košarci, jer svojim iskustvom mogu da budu iskrena i dobra pomoć”, kazao je Paspalj.

