"Završilo se mojih 17 godina u crno-bijelom": Bufon i zvanično nije više član Juventusa

Đanluiđi Bufon od danas i zvanično nije više član Juventusa. Njegov ugovor sa Starom damom istekao je, pa se fudbaler tim povodom oglasio na Tviteru.

"Mojih 17 godina u crno-bijelom, 17 godina prijateljstva, pratilaca, suza, pobjeda, poraza, trofeja, riječi, bijesa, razočaranja, sreće i još mnogih, mnogih emocija danas se završilo. Nikada neću zaboraviti. I uvijek ću sve nositi sa sobom", napisao je Bufon.

17 anni in bianconero che si concludono ufficialmente oggi. 17 anni di amici, compagni, lacrime, vittorie, sconfitte, trofei, parole, rabbia, delusioni, felicità e tante, tantissime emozioni. Non dimenticherò mai nulla. Porterò sempre tutto con me. #FinoAllaFine pic.twitter.com/Qu1vb0UOH2