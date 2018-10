Zbog Mijatovića ga zovu Peđa: Srušio Real i presudio Lopetegiju?

Fudbaleri Levantea ostvarili su juče senzacionalnu pobjedu nad Realom u Madridu 2:1, izazvali pravi zemljotres u “kraljevskom klubu”, spustili ga na najniže grane u posljednjih ko zna koliko godina...

Jedan od najzaslužnijih za trijumf je 31-godišnji Hose Morales, rođeni Madriđanin, čiji je nadimak u djetinjstvu bio - Peđa.

"Majka mi je kupila dres Reala sa brojem osam i natpisom Mijatović. Nisam ga skidao, drugovi su me zvali Peđa. Ponekad me i danas tako zovu. Mijatović je bio moj idol", rekao je napadač Levantea, saigrač našeg Nikole Vukčevića, koji juče nije igrao zbog povrede.

Morales je postigao prvi gol, u 6. minutu, nakon dugačke lopte i sjajne varke pomoću koje je zaobišao golmana Tiba Kurtou.

Morales je imao devet godina, kada je Mijatović došao u Real, a 11 kada je crnogorski as postigao jedan od najvažnijih golova u istoriji “kraljevskog kluba”, protiv Juventusa u finalu Lige šampiona.

"Baš te godine sam prvi put otišao na trening, testirali su me treneri Reala i odbili me. Nisam odustao, iako mi je žao, jer sam navijač Reala", kazao je on.

“Peđa” Morales je sporednim putem došao do velike scene, preko malih klubova Parle i Fuenlabrade, a od 2011. je u Levanteu, s tim da je jednu sezonu proveo na pozajmici u Eibaru.

Fudbalski putevi su ga na drugačiji način spojili sa Mijatovićem, koji je igračku karijeru završio upravo u Levanteu.

Real, Mijatovićev nekadašnji, a Moralesov nesuđeni klub, preživljava teške dane, a juče je i dotakao dno, postavivši negativan rekord - Madriđani 481 minut nisu postigli gol, odnosno osam sati i jedan minut igre!

“Kraljevskom klubu” se to nije dogodilo nikada u istoriji.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)