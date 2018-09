Zbog ovog videa Amerikanci spaljuju obuću i odjeću: Kapernik u glavnoj ulozi

Odluka kompanije Najk da igrač američkog fudbala, kvoterbek Kolin Kapernik bude glavno lice proslave 30 godina "Just Do It" kampanje naišla je na veliki broj negativnih reakcija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Oni konzervativniji među NFL navijačima su se odlučili i da spale obuću i odjeću ovog brenda koju posjeduju, smatrajući da ih je Najk natjerao da "biraju između omiljenih patika i države".

Kapernik je izazvao je brojne kontroverze kada je 2016. započeo pokret među profesionalnim sportistima u SAD, kleknuvši tokom intoniranja američke himne pred početak jedne od utakmica.

Kapernik je to tada učinio iz protesta zbog sve učestalijih slučajeva policijske brutalnosti prema Afro-amerikancima.

Bivši igrač San Francisko 49ersa trenutno tuži Nacionalnu fudbalsku ligu (NFL) smatrajući da je sabotiran i da ne može da nađe novi klub zbog političkih stavova.

