Zdovc: Moramo biti puno jači, bolji i ginuti do posljednje sekunde

Cedevita nikada nije osvojila ABA ligu, ali je, za razliku od Budućnost Volija, rivala u ovogodišnjem polufinalu plej-ofa, Zagrepčani su do sada četiri finala.

Da bi se peti put našli u finalu, košarkaši Cedevite u nedjelju pred svojim navijačima moraju prvo da izjednače rezultat u seriji protiv Budućnosti, nakon što su propustili priliku da trijumfuju u Podgorici...

"Što više gledam tu utakmicu, sve sam više i više razočaran. Prije svega, naša odbrana je bila stvarno loša i u nekim duelima smo zakazali. Mi smo se oslonili u toj utakmici na napad i zbog toga smo na kraju i platili. Moramo biti puno agresivniji. Mi smo njima dopustili da rade što su htjeli, da lagano organiziraju igru i tu su stvarali prednost. Nije bilo nikakvog pritiska na lopti, svako se više brinuo za svojeg igrača nego za igrača s loptom i tu smo zakazali. Nema veze što smo mi mogli tu utakmicu dobiti, ali mislim da je to bio glavni razlog zašto smo na kraju išli u neku kocku i tu izgubili. To moramo ispraviti, biti puno jači, puno bolji i ginuti do posljednje sekunde. Sad smo pod nekim pritiskom, tako da bih pozvao ljude da dođu. Mi ćemo stvarno dati sve od sebe da tu utakmicu okrenemo u svoju korist", kaže trener Cedevite Jure Zdovc.

Zdovc ističe da niko ne može da igra sam i da dobije meč, pa ni Nemanja Gordić, po njemu jedan od ključnih igrača u ekipi Budućnosti, koji je i presudio prvi meč u finišu.

"Gordić je igrao dobro. On je bio u dobrom danu, a Ivanović je bio u lošem, no svaka utakmica je priča za sebe. Na kraju krajeva, sjećate se kad smo u Zagrebu izgubili od Budućnosti u utakmici Evrokupa. Tada nam je dvadesetak poena zabio mlađi Šehović, tako da tu nema pravila, no sigurno da je Gordić jedan od njihovih ključnih igrača i preduslov je, da bi dobio utakmicu, da njega zaustaviš ili da ga prisiliš da napravi što više grešaka", dodao je Zdovc.

Filip Krušlin je dodao da je "prva utakmica bila gusta".

"Nažalost, otišla je na njihovu stranu, prvenstveno zbog naših grešaka. Nažalost, u ovoj seriji smo sad na 0-1, no u nedjelju je druga utakmica. To je idealna prilika za nas da se revanširamo za ovaj poraz i da izborimo treću utakmicu na njihovom terenu. Što se tiče Budućnosti, mislim da se radi o kvalitetnoj ekipi, no ukoliko ponovimo prošlu utakmicu, s malo boljom odbranom i s više koncentracije, mislim da imamo dobre šanse za dobiti utakmicu", rekao je Krušlin.

