Zdravko Mamić osuđen na šest i po godina zatvora i najavio odgovor: Može se očekivati svašta

Zdravko Mamić, siva eminencija hrvatskog fudbala i prvi čovjek zagrebačkog Dinama, nepravosnažno je osuđen na šest i po godina zatvora.

Županijski sud u Osijeku proglasio ga je krivim za malverzacije oko podjele obeštećenja od transfera Dejana Lovrena i Luke Modrića iz Dinama.

Zdravko Mamić se tereti da je nezakonito prisvojio 50 miliona kuna (oko sedam miliona eura), te da je državu oštetio za 12 miliona kuna (oko 1,6 miliona eura).

Sud je naložio da Mamić mora vratiti sav nezakonito stečeni novac, a oduzimaju mu se i dva stana u centru Zagreba.

Njegova supruga Marina Mamić u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude državi mora da preda stanove i zemlju koju je Zdravko kupio nezakonito stečenim novcem.

Odmah po izricanju presude, Mamić je u Međugorju, gdje boravi od juče, održao konferenciju za medije, na kojoj je presudu nazvao monstruoznom i podlom.

"Zgrožen sam presudom, iznenadila me, ali se dobro osjećam. Tužnim me čini obrazloženje presude. Moram vidjeti kakav će biti moj odgovor, a to će biti nešto što još nije zabilježeno na prostoru Hrvatske i BiH. To će biti civilizovano oružje i ne bih želio da budem u koži ljudi koji su ovo sve napakovali" rekao je Mamić:

"Mogao bih držati monolog zašto mislim da je ta presuda pravno neodrživa, monstruozna, lažna, podla... Obrazloženje te presude čini me bijesnim, opasnim i može se očekivati svašta. Bože pomozi ljudima koji su učinili da se ta presuda dogodi, Bože im oprosti jer ne znaju što čine. Vijeće je samo vrh sante i jedan krak države koja razara tkivo naših građana, a ja imam snage i spoznaja i ja ću se pobrinuti u odbrani sebe i svoje porodice, a da ti ljudi nemirno spavaju, a na kraju i završe u zatvoru. Ti monstrumi će završiti tamo gdje im je mjesto, a ja ću malo odmoriti", kazao je Mamić.

Po istoj optužnici, njegov brat Zoran osuđen je na četiri godine i 11 mjeseci.

Osuđeni su i službenici kluba - Damir Vrbanović na tri, a Milan Pernar na četiri godine i dva mjeseca zatvora.

Na odluku Suda osuđeni imaju pravo žalbe.

