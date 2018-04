Želimo da stvorimo našu istoriju: Klop vjeruje u svoj tim

"Znali smo da je moguće pobijediti ih. Znamo to i sada, samo što je to nevjerovatno teško i uraditi", kazao je Klop, koji je sa Gvardiolom prije dolaska u Premijer ligu vodio bitke i u Bundes ligi, dok je Španac vodio Bajern, a on Borusiju

Tweet Tweet Liverpul će sjutra dočekati Mančester siti u prvom meču četvrtfinala Lige šampiona. Biće to još jedna velika evropska noć na Enfildu, još jedan veliki meč, od koga bi mogla da krene nova stranica istorije petostrukog šampiona Starog kontinenta. "Ovaj klub je pun istorije i to mi se sviđa. Svaki dan srećem ljude ojibro mi pričaju o golovima Liverpula prije 36 godina u 57. minutu. Sve je to lijepo i sjajno. Mi moramo da budemo ponosni što smo dio takvog kluba, ali mi moramo da počnemo da pričamo našu priču, da stvaramo našu istoriju", rekao je Jirgen Klop. Njemac još nije osvojio trofej od kada je došao na Enfild... "Pričam baš o tome. Ovo je šansa za našu istoriju, momci osjećaju to i spremni su", kazao je Klop. Liverpul je jedini ove sezone pobijedio Siti u Premijer ligi... "Znali smo da je moguće pobijediti ih. Znamo to i sada, samo što je to nevjerovatno teško i uraditi", kazao je Klop, koji je sa Gvardiolom prije dolaska u Premijer ligu vodio bitke i u Bundes ligi, dok je Španac vodio Bajern, a on Borusiju. "Svi njegovi timovi igraju veoma dobro. I svi moji timovi igraju dobro. Razlika je u tome što je on uvijek imao najbolje igrače, dok sam ja morao da moje ekipe pravim boljima nego što možda jesu", zaključio je Klop.