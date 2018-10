Želio sam da izgube: Francuski as se nije radovao "Zlatnoj boginji"

Loren Košjelni bio bi dio francuske reprezentacije na Mundijalu u Rusiji, postao svjetski prvak, da se nije povrijedio pred početak priprema...

Od kuće je gledao kako njegovi saigrači osvajaju "Zlatnu boginju" - radovao se, ali i tugovao zbog toga!

"Da, imao sam pomiješana osjećanja. Želio sam da pobjeđuju, ali sa druge strane, potajno sam se nadao i da će da izgube. Čudan osjećaj, teško da može da se razumije. To su bili najteži dani u mom životu", kazao je Košjelni.

On je rekao da se nikada neće osjećati kao svjetski prvak...

"Ne, nikada. Možda se 60 miliona Francuza raduje i osjeća tako, ali ja ne. Mogao sam da budem dio svega toga, nikada neću prežaliti što nisam", kazao je 33-godišnji Košjelni.

On je završio karijeru u nacionalnom timu, a za Didijea Dešana imao je posebnu poruku.

"Nije me nazvao nijednom nakon povrede. Ni do danas me nije zvao. Kada si u formi onda imaš mnogo prijatelja, kada si u problemu - svi te zaborave", rekao je defanzivac Arsenala.

