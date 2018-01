Zetine smjernice - rezultat, igra i rad sa mladima

Zeta će i na proljeće nastaviti sa konceptom po kojem je prepoznatljiva već nekoliko sezona - sa vjerovatno najmlađim timom u ligi trener Dejan Roganović pokušaće da napravi i igru, i rezultat.

U modernom fudbalu sve te stvari teško idu zajedno, no na Trešnjici bi se zadovoljili da ostanu tamo gdje su završili prvi dio prvenstva - na trećoj poziciji, koja donosi plasman u Evropu

"Treće mjesto je lijepa startna pozicija pred drugi dio sezone, ali ćemo uraditi sve da kroz dobar rad i dobru bazu napravimo čak i korak više. Želimo da igramo bolje i lepršavije, da osvajimo više bodova, prije svega na domaćem terenu", kazao je Roganović uoči prvog treninga u 2018. godini.

Zeta je jesenas više bodova osvojila u gostima (15), nego na svojoj Trešnjici (13).

"Nadam se da ćemo uz neka pojačanja uspjeti da ispunimo plan. Nekoliko igrača je na našem skeneru, neki nam se i nude, ali ne žurimo", dodaje trener Zete.

Bek Bojan Aligrudić i vezisti Balša Božović i Tomislav Todorović napustili su Trešnjicu, za sada je stigao samo Nikola Jovanović, igrač sredine terena, iz BSK Borče.

"Aligrudić je otišao i ta pozicija lijevog ili desnog beka nam je neophodna. Doveli smo Jovanovića koji je u veznom redu, možda će nam trebati i jedan krilni napadač. Želimo da na tim mjestima dovedemo pojačanja, a ne igrače koji će samo popuniti broj", ističe Roganović.

Komplikovana je situacija sa kapitenom i ponajboljim igračem, defanzivcem Igorom Vujačićem, kome je istekao ugovor.

"Njegov prioritet je inostranstvo, a ako ne dođe adekvatna ponuda, nadam se da će ostati sa nama", podvlači trener Zete.

Ko god, međutim, otišao i došao, klub iz Golubovaca će ostati vjeran svojoj politici.

"Nemamo strah i nećemo se libiti da damo šansu mlađim igračima, ako to zasluže. To smo radili i do sada. Imamo odličnu omladinsku školu", zaključio je Roganović.

Zeta će od 2. do 15. februara boraviti u Antaliji, gdje će odigrati nekoliko jakih prijateljskih mečeva, između ostalih sa moldavskim Šerifom i Dinamom iz Moskve.

Do kraja maja zasijaće i reflektori

Fudbalski klub Zeta uskoro će krenuti sa izgradnjom reflektora na stadionu Trešnjica.

Sredstva je opredijelio Fudbalski savez Crne Gore, na nedavnoj sjednici Izrvšnog odbora.

"U pripremi je projekat, koji će biti gotov do kraja ovog mjeseca. Nadam se da će reflektori do kraja maja zasijati na Trešnjici", kazao je sportski direktor Zete Jugoslav Lambulić.

U perspektivi, Zeta bi mogla da igra i evropske mečeve na svom stadionu.

Do sada je svaki put bila domaćin na Gradskom stadionu pod Goricom.

"Nakon postavljanja reflektora, krenućemo sa izgradnjom istočne tribine, koja će biti po svim standardima Evropske fudbalske unije", istakao je Lambulić.

