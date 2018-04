Zidan o finalu Real - Barselona: Ne mislim ništa o tome, za nas je Juventus finale

Zinedin Zidan je bio vrhunski fudbaler, najbolji na svijetu, njegova trenerska karijera počela je na najbolji mogući način...

Jedan od razloga njegovog uspjeha je skromnost - takav je bio i uoči revanša četvrtfinala Lige šampiona, protiv Juventusa.

Njegov stav je uobičajen, kao da njegov tim u Torinu nije ostvario tri gola prednosti.

"Ovo je nova utakmica, a svaka utakmica je nova priča", kazao je Zidan na pres konferenciji.

Tražeći nešto što bi moglo da makar zagolica maštu ljubiteljima fudbala, novinari su pitali trenera Reala šta misli o finalu sa Barselonom.

"Ništa, za nas je meč sa Juventusom finale", rekao je Zidan.

Nije želio ni da prizna da je Real jedan od favorita za titulu.

"Ne volim te priče. Želim da vidim moju ekipu u dobrom izdanju na terenu. Mi smo odigrali dobro protiv Atletika, a mogli smo da izgubimo. Veliki timovi poput Juventusa uvijek nađu snagu da reaguju", kazao je Zidan.

Od dolaska Zidana, Real ima više titula u Ligi šampiona, nego u Primeri...

"Nemam objašnjenje zašto je to tako. Iskreno, više bih volio da imamo titulu u prvenstvu, jer je to, po mom mišljenju, teže ostvariti. Mislim i da igrači tako razmišljaju. Ali, imali smo problema ove sezone, nismo bili konstantni i to je bio problem. Čudno, imali smo i golgetersku krizu u jednom periodu, ali, srećom, došli smo do dobrog ritma. Sada imamo samopouzdanje, dobili smo ga golovima, jer smo takva ekipa, tako želimo da igramo i tako smo formirani", kazao je Zidan.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)