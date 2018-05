Zinedin Zidan napustio Real: Ekipi je bila potrebna promjena

Zinedin Zidan podnijeće ostavku na mjesto trenera Reala pet dana nakon što je sa Realom osvojio treću uzastopnu titulu prvaka Evrope.

"Zinedin Zidan mi je iznenada saopštio odluku da napušta Real. Ovo je tužna vijest za mene i cijeli klub", rekao je Florentino Peres na vanrednoj pres konferenciji.

"Ovo jeste neobična odluka i neobičan trenutak, ali mislim da sam postupio ispravno. Ekipa traži promjenu, novi metod rada kako bi nastavila da pobjeđuje. Potreban je novi kurs", kazao je Zidan.

Zizu, i igračka i trenerska legenda Reala, kazao je da ovo nije definitivno zbogom.

"Ovo je doviđenja. Ovo je moj klub, uvijek će biti", rekao je Zidan.

Zinedine Zidane won a trophy every 97.6 days on average whilst in charge of Real Madrid.



He won 9 of the 13 trophies available to him. 😳 pic.twitter.com/IAs73aAWqG