Zlatanova bomba u 58. sekundi, pa majstorija iz slobodnjaka

Los Anđeles Galaksi remizirao je na gostujućem meču protiv San Hosea 3:3, uprkos sjajnoj partiji Zlatana Ibrahimovića i vođstvu od 3:1.

Gosti su na najbolji način otvorili meč - Zlatan je već u 58. sekundi iskoristio dodavanje Pontiusa i iskosa sa desne strane fantastičnim udarcem zakucao loptu pod prečku, piše Sport klub.

