Zna se ko je Kralj šljake!

Okršaj dvojice najuspješniji igrača na šljaci u posljednje dvije sezone, i to na najprestižnijoj - Rolan Garosu u Parizu pripao je najboljem, Rafaelu Nadalu. Španac Nadal je pokazao Austrijancu Dominiku Timu da ostaje Kralj šljake, pošto ga je i treći put u Parizu dobio bez izgubljenog seta, 3:0 (6:4, 6:3, 6:2).

Rafa je došao do 11. titule na Grend slemu u Parizu, 17. u karijeri a igrao je 24. Grend slem finale.

Sa druge streane, Tim je prvi put bio u Grend slem finalu, i platio je ceh neiskustvu, pošto je u prvom setu imao tek 40 odsto ubačenog prvog servisa a već do petog gema je napravio 12 neiznuđenih grešaka.

Podatak da je Austrijanac slavio u posljednjem međusobnom meču, četvrtfinalu Mastersa u Madridu, nije Timu ulio dovoljno samopouzdanja da parira svjetskom broju jedan.

"U finalu sam odigrao najbolji meč na turniru i ponosan sam zbog toga. To više i nije san, to je nešto nemoguće, jer ko sanja da jedan ovakav turnir osvoji 11 puta. Plašio sam se jer je pred meč bilo i vrućine i prevelike vlažnosti, a sa druge starne Tim koji igra odličan i forhend i bekend. I agresivan je i siguran sam da će na ovom mjestu biti i u narednim godinama", kazao je Nadal odmah nakon pobjede..

Rafa je povećao broj pobjeda u međusobnim duelima na sedam, a Tim se može pohvaliti da je jedini uz Gastona Gaudija i Novaka Đokovića tri puta dobio na šljaci. Đokoviću je to uspjelo čak sedam puta.

"Imao sam 11 godina kada sam prvi put gledao Rafu u finalu, i nisam ni sanjao da ću jednoga dana i ja biti u finalu. Pogotovo ne u finalu sa Rafom. Ovo je jedan od mojih omiljenih turnira, ali izguibio sam juniorsko finale ovdje prije sedam godiuna a sada i seniorsko. Nadam se da ću opet biti ovdje u fianlu, opet sa Rafom ali u izmijenjenim ulogama na ceremoniji dodjele pehara". kazao je Tim.

Rafa je dobio svih 11 finala na Rolan Garosu, ali su mu zvuci himne izmamili suze. Teško je potom govorio na ceremoniji.

"Emocije su me preplavile, jer je ovo moj najomiljeniji turnir na svijetu. Tako navijanje i radost koju osjećam kada igram ovdje od francuskih navijača je za mene najveća podrška i razlog da nastavim i u najtežim trenucima, kao što su bili krajem prošle i početkom ove sezone. Ta ljubav me vraća, i nadam se da ću ponovi biti tu u narednim godinama. I naravno, zahvalnost ide i mom timu, porodici koji su uz mene svih godina i bez čije pomoći ne bih uspio. Želim i da čestitam Timu, njegovom timu an sajjnom turniru. Čast mi je bila igrati protiv njega, jer je sjajan teniser, osoba i prijatelj i siguran sam da će opet biti ovdje u finalu. I hvala organizatorima i publici, svima na ovom za mene najdražem turniru", zaključio je Rafa.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (1 glasova)