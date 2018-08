Zoran Radojičić: Plašim se da polovina klubova neće moći da se registruje

Crnogorska rukometna reprezentacija je dobila novog selektora - Zorana Roganovića i sportskog direktora - Draška Mrvaljevića, koji će vjerovatno biti na funkcijama bar do januara 2020. godine, kada se u Švedskoj, Norveškoj i Austriji igra prvo Evropsko prvenstvo sa 24 selekcije.

Objektivno, „lavovima“ ne bi smjelo da izmakne mjesto na tom šampionatu.

"Imenovani su za ciklus za Evropsko prvenstvo 2020. godine, a možda ostanu i duže", rekao je Zoran Radojičić, predsjednik UO RSCG.

Radojičić je bio na toj funkciji i u prvom mandatu 2007. godine, kada su Mrvaljević i Roganović sa saigračima postali prva crnogorska selekcija koja je izborila plasman na veliko takmičenje. Sada će pokušati da pomognu pored terena.

"To bi trebalo da znači njihovim bivšim saigračima i novim generacijama, jer sve što je pozitivno u rukometu vezano je za njih. To je moje mišljenje, koje su podijelili i ostali članovi Upravnog odbora. Sada ostaje da vidimo njihove organizacione i stručne sposobnosti. Roganović ima sve potrebne kvalifikacije za to mjesto, a vjerovatno će ih uskoro steći i Mrvaljević", aludira prvi čovjek Saveza na činjenicu da novi selektor ima trenersku licencu, a da bi direktor reprezentacije uskoro trebalo da je dobije.

Sa druge strane, Radojičić će uskoro morati da napusti RSCG, jer je glavni administrator Opštine Bar, a po novom Zakonu o sportu ne može da obavlja obje funkcije.

Nema ideju ko bi mogao da mu bude nasljednik, ali ističe i da ne razmišlja o tome, jer stroge odredbe Zakona mogu da naprave velike probleme klubovima.

"Moramo da radimo punom parom da bismo pripremili klubove, koji su prije 20 dana dobili informaciju šta bi trebalo da urade oko preregistracije. Plašim se da 50 odsto klubova neće obnoviti registraciju, a onda ćemo imati velike probleme u rukometu. Prvenstvo počinje u septembru, a možemo da dođemo u velike probleme u novembru, kada počinje brisanje iz registra Ministarstva sporta. Svima ćemo stručno pomoći da se registruju", zaključio je Roganović.

