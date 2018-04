Zvanično: Dejan Radonjić je novi trener Bajerna

Dejan Radonjić od danas je novi trener košarkaša Bajerna iz Minhena, saopštio je taj njemački klub.

Bivši trener Budućnosti, Crvene zvezde i selektor Crne Gore je na klupi Bajerna naslijedio Aleksandra Đorđevića, selektora Srbije, koji je prošle nedjelje dobio otkaz.

Radonjić je sa Bajernom potpisao ugovor do kraja sezone, uz mogućnost produžetka saradnje na još godinu dana. On je danas odradio prvi trening s novom ekipom.

"Bilo je nekih opcija posljednjih mjeseci, ali za ovakav izazov nisam morao mnogo da razmišljam, sve se dogodilo vrlo brzo. Tim je izgubio četiri utakmice zaredom, u posljednjoj smo primili više od 90 poena. To ne smije da se dešava. Odbrana mora brzo da se popravi. Do plej-ofa imamo dovoljno vremena za to. Učinićemo sve da odbranimo prvo mjesto. A, cilj je jasan - osvajanje prvenstva", rekao je Radonjić za klupski sajt.

Dejan #Radonjic leitet im #AudiDome bereits seine erste Übungseinheit. Übermorgen steht dann sein Debüt an der Seitenlinie an. Am Mittwochabend (20:30 Uhr) geht es hier gegen @ratiopharmulm. #FCBB_live pic.twitter.com/tysPJI66Hw — FC Bayern Basketball (@fcb_basketball) April 2, 2018

Radonjić je bio bez posla od odlaska iz Zvezde jula 2017, a u Bajernu će ponovo sarađivati sa Stefanom Jovićem i Maikom Cirbesom koje je trenirao i u redovima crveno-bijelih.

Radonjić će na klupi Bajerna debitovati u srijedu u utakmici protiv Ulma.

