Zvanično: Kaća Bulatović ponovo u Budućnosti

Katarina Bulatović od večeras je i zvanično igračica Budućnosti, saopšteno je iz podgoričkog rukometnog kluba.

Bulatović, koja u novemrbu puni 34 godine, vratila se u Budućnost nakon sezone provedene u Rostovu.

To je njen treći početak u plavom dresu, koji je nosila od 2008. do 2012, pa od 2014. do 2017. godine.

U međuvremenu je, prije Rostova, igrala u Olkimu i Đeru.

