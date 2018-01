Zvanično: Marko Vešović u Legiji

Marko Vešović je novi igrač Legije.

Transfer koji je najavljivan od sredine decembra je završen - crnogorski reprezentativac nosiće dres najvećeg poljskog kluba naredne tri i po godine.

Vešović je danas doputovao u Varšavu, na medicinske preglede i potpis ugovora.

Marko Vešović arrived to Warsaw. He will undergo medical on Friday 💪 🏃‍♂️ 📊

More information: https://t.co/ZpvTyvWlHM pic.twitter.com/IGh5rlnEVk