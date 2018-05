Zvanično: Tuhel preuzeo Pari Sen Žermen

Pari Sen Žermen je završio potragu za trenerom - Unaja Emerija je naslijedio Tomas Tuhel, saopštio je francuski šampion.

Tuhel je i bio jedina opcija "svetaca" prethodnih mjesec, a sada je i zvanično nakon što je potpisao dvogodišnji ugovor.

Emeri je bio dvije sezone na klupi Parižana, osvojio je sedam domaćih trofeja, ali nije napravio iskorak u Ligi šampiona, zbog čega je i doveden.

Njemački trener je bio bez posla od maja prošle godine kada je napustio Borusiju iz Dortmunda.

Tuhel je prije Borusije, s kojom ima osvojen Kup Njemačke, vodio rezervni tim Augzburga i Majnc.

Thomas Tuchel's managerial record:

3️⃣2️⃣4️⃣ Games

1️⃣6️⃣0️⃣ Wins

1️⃣ Trophy



