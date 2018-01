Zvezda bez odbrane u Istanbulu, nezadživi Zoran Dragić

Nakon Budućnosti, i Efes je napunio koš Crvene zvezde - turski tim savladao je šampiona ABA lige 104:95.

To je deseti poraz Zvezde u Evroligi, uz sedam pobjeda nakon 17 kola.

Lošu odbranu odigrali su "crveno-bijeli", nedovoljno agresivnu i pametnu, uz veliki broj faulova, od kojih su mnogi bili i nepotrebni.

Gosti su, doduše, bili dugo u igri, pokušavali da naprave preokret, ali uz tako lošu igru u defanzivi to nije bilo moguće.

Blistao je Zoran Dragić sa 24 poena, bez promašaja (4-4 za dva, 3-3 za tri, 7-7 bacanja), uz tri skoka i četiri asistencije i indeks korisnosti 34.

Erik Mekolum je ubacio 20.

Kod Zvezde, Milko Bjelica je ubacio 15, a Tejlor Ročesti 14 poena.

A home win for @AnadoluEfesSK behind big performances from @ErrickM3 20PTS and a perfect @zoran_dragic 24PTS.#GameON pic.twitter.com/S6w3jI8S9Z