Zvezda je ovo čekala 26 godina

Real Madrid napada četvrtu titulu prvaka Evrope zaredom, a makar šest ili sedam ekipa ne krije da im je jedina ambicija pred start Lige šampiona da dođe do finala koje se 1. juna igra na "Vanda Metropolitanu", domu Atletiko Madrida.

Liga šampiona počinje danas mečevima grupe B (Inter - Totenhem i Barselona - PSV), a novitet je što će se ove sezone utakmice gledati u dva termina - od 18.55 i 21 čas.

Švajcarski Jang Bojs je debitant u evropskoj eliti, a neku vrstu debija ima i Crvena zvezda - bivši prvak Starog kontinenta će prvi put zaigrati u ovom takmičenju od kada nosi naziv Liga šampiona.

NAPOLI U BEOGRADSKOM PAKLU

Crvena zvezda, Napoli, Liverpul i Pari Sen Žermen - to je grupa C u kojoj je izvjesno jedino to da je srpski šampion totalni autsajder.

Autsajder koji, međutim, vjeruje da može, ako ništa drugo, da nekom od tri favorita pomrsi račune i pokaže da projekat kojim su se Beograđani vratili na puteve stare slave ima budućnost.

Prvu šansu za to tim Vladana Milojevića ima u duelu sa Napolijem (21) pred oko 50 hiljada navijača na stadionu "Rajko Mitić".

"Došli smo do onog trenutka koji smo svi čekali. Mislim da ova utakmica mnogo znači za klub, a Zvezda je mnogo veliki klub, što se tiče istorije i navijača, svih ljudi koji je vole. Ova generacija je napravila veliki uspjeh, ono što smo htjeli jeste da vratimo Zvezdu na puteve stare slave. Budite ubijeđeni da ćemo dati sve da se na ovome ne zaustavimo", rekao je Milojević.

U Zvezdi je i jedan od trojice crnogorskih reprezentativaca koji će ove sezone nastupiti u Ligi šampiona - riječ je Filipu Stojkoviću.

"Zvezda je fascinantan autsajder. Svi smo željeli da vidimo tu Ligu šampiona, nije lako da uđete u krug najboljih evropskih klubova. Napoli je protivnik koji nema slabu tačku, ali daleko od toga da ga se bojimo", dodao je Milojević.

I Napolitanci su odmah po dolasku u Beograd pokazali poštovanje prema protivniku.

Foto: Reuters

"Zvezda ima istoriju i svi znamo da nije lako igrati u Beogradu. Potrebno je da pokažemo karakter", jasan je Karlo Anćeloti, kojem je Napoli osmi klub koji će voditi u Ligi šampiona.

SAVIĆEVIĆ: ZVEZDU NOSI EUFORIJA

O meču Zvezda - Napoli je za italijanske medije pričao i Dejan Savićević, predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore, legenda Zvezde i Milana.

"Napoli čeka teško iskušenje u komplikovanom okruženju. Navijači će biti 12. igrač. Napoli je jači od Crvene zvezde, ima velike igrače - Hamšika, Insinjea iKaljehona, ali je na Marakani teško igrati. Tenzije su velike. Zvezdu nosi euforija, ako ne primi rano gol biće neizvjesno", rekao je Savićević, šampion Evrope i svijeta sa Zvezdom 1991. godine.

NIŠTA OD DUELA SAVIĆA I JOVETIĆA

Stefan Savić i Stevan Jovetić zbog povreda propuštaju međusobni duel na startu Lige šampiona između Monaka i Atletiko Madrida.

"Nismo otvorili dobro sezonu u Francuskoj, bilo bi dobro da krenemo pobjedom u Ligi šampiona", poručio je trener Monaka Leonardo Žardim.

Foto: Reuters

Atletiko je u krizi rezultata u Primeri, ima samo pobjedu u prva četiri kola, pa se očekuje reakcija u Evropi.

"Poštujem Monako, kao i trenera Žardima, koji radi veoma dobro. Monako je tim koji ima prepoznatljiv stil igre i koji može svakom da napravi probleme", rekao je trener "kolćonerosa" Dijego Simeone.

A Inter je poslije šest sezona opet dio evropske elite - povratak u Ligu šampiona će proslaviti duelom sa Totenhemom na "Đuzepe Meaci".

"Liga šampiona je fudbalski Diznilend i lijepo je biti dio nje. Totenhem je odličan tim, ali i mi smo", rekao je trener Intera Lućano Spaleti.

Sparsi u Milano dolaze bez golmana Iga Ljorisa i Delea Alija, dok u timu Intera neće biti Hrvata Šimea Vrsaljka.

RASPORED - DANAS:

Grupa A: Monako - Atletiko Madrid, Klub Briž - Borusija D. (21);

Grupa B: Barselona - PSV, Inter - Totenhem (18.55);

Grupa C: Crvena zvezda - Napoli, Liverpul - PSŽ (21);

Grupa D: Šalke - Porto, Galatasaraj - Lokomotiva Moskva (21);

SRIJEDA:

Grupa E: Ajaks - AEK (18.55), Benfika - Bajern (21);

Grupa F: Šahtjor - Hofenhajm (18.55), Mančester siti - Lion (21);

Grupa G: Real M. - Roma, Viktorija Plzenj - CSKA Moskva (21);

Grupa H: Valensija - Juventus, Jang Bojs - Mančester junajted (21).

