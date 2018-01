Zvezda (ni)je nedodirljiva: Može li Budućnost još jednom da sruši šampiona?

U “Moraču” sjutra stiže Evroligaš, šampion, glavni favorit za osvajanje titule u ABA ligi.

Crvena zvezda je najveći izazov u regionalnom takmičenju, motiv više za svaku ekipu.

Budućnost, međutim, ove sezone, bar za sada, ne mora da gleda “crveno-bijele” kao nedodirljivog rivala.

Dijele prvo mjesto nakon 14 kola, “plavi” iza sebe imaju uspješnu evropsku sezonu i nekoliko velikih pobjeda, a Zvezdu su, uz to, savladali u prvom dijelu prvenstva u gostima – 79:75.

“Zvezda ima vrlo respektabilan sastav, i drugačiji u odnosu na našu prvu utakmicu - na spoljnim pozicijama”, naglasio je trener Aleksandar Džikić.

PREVIEW: Battle for the top - @KKBuducnostVOLI host @kkcrvenazvezda



Read more at: https://t.co/IhcWumZ62l #ABALiga #BUDCZV pic.twitter.com/pWJxYVU3Sg