Zvezdan Mitrović: Nisam razočaran, ova ekipa je dala maksimum

Selektor košarkaške reprezentacije Crne Gore Zvezdan Mitrović smatra da je ovaj sastav dao maksimum u porazu od Slovenije 75:63 u trećem kolu kvalifikacija za Mundobasket.

"Čestitke Sloveniji na zasluženoj pobjedi. To je tim sa osam igrača sa zlatom sa Eurobasketa, koji je pokazao šta znači sistem u igri. Mi smo igrali sa dosta uspona i padova, što za mene nije iznenađenje. Momci su dali maksimum, ali im je u odlučujućim trenucima padala koncentracija", rekao je Mitrović.

I suđenje je bilo loše, zbog čega je 48-godišnji Podgoričanin dobio tehničku, a suzdržao se da mu se ne dosudi i druga.

"Nismo imali prednost domaćeg terena, da tako kažem. Slovenci su otvorili utakmicu sa 12 bacanja, ali to nije uzrok poraza. Nekoliko puta smo naivno pomagali u odbrani, što su oni kaznili trojkama iz ugla i pik'en'rolom. Slovencima su neki teški šutevi ušli, nama nisu, ali ne mogu da zamjerim igračima. Bila je dobra energija, visoki igrači Nikolić, Ilić i Radović zaslužuju čestitke, jer nije lako igrati sa Vidmarom, Čančarom i drugima. To je plus. Momci su pokazali dobar karakter i nemam gorčinu poraza kao protiv Španije. Momci su „izginuli“ i čestitao sam im u svlačionici".

Suad Šehović je pričao slično.

"Čestitke saigračima na borbi i želji. Imali smo padova koncentracije, ispadanja u odbrani, ali je bila evidentna želja. Bilo je dosta promašenih zicera, trojki kada mogli da se odvojimo ili da ih stižemo, ali ovo moramo da zaboravimo. Već za tri dana je meč sa Španijom, moramo da se odmorimo, spremimo i odigramo dobro u Saragosi", rekao je Šehović.

Klemen Prepelič je sa 19 poena pokazao zašto ide u Real Madrid naredne sezone.

"Čestitke Crnoj Gori na velikoj borbi. Znali smo da joj fali nekoliko veoma kvalitetnih igrača i da možemo da pobijedimo samo dobrom odbranom i skokom. To smo i uradili i možemo da budemo ponosni", kazao je Prepelič.

Selektor „zmajčeka“ Radovan Trifunović je naglasio da je ponosan na svoj tim.

"Crna Gora je igrala veoma tvrdu utakmicu u odbrani, ali smo bili spremni za to i naši igrači su pokazali da su veoma dobri. Odbrana je presudila i pobjeda nije ubjedljiva kako bi se reklo po konačnom rezultatu, jer je na terenu bio pravi rat i momci su „izginuli“, i naši i njihovi. Igrali smo hrabro, svaka čast ekipi", naglasio je Trifunović.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)